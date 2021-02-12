Bildiğiniz üzere Elon Musk'ın uydu interneti projesi Starlink geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulmuştu. İnternet hizmetini deneyimleyenlerden ilk geri bildirimler de gelmeye başladı. Bir kanal, Starlink'in uydu internetini türlü testlere soktu ve CS: GO'da ping testi yaptı.

Elon Musk'ın uzun süredir yörüngeye fırlattığı uydularla zeminini hazırladığı ve heyecanla beklenen Starlink projesi, geçtiğimiz günlerde beta programına dahil olan kullanıcıların hizmetine açılmıştı. Yüksek hızda ve düşük gecikmeyle internet hizmeti sunmayı vadeden Starlink'e dair ilk geri dönüşler de henüz birkaç gün geçmişken gelmeye başladı.

Bir YouTube kanalı, Starlink'in performansını ve vadettiklerini ne ölçüde yerine getirdiğini ölçmek için çeşitli testler yaptı. Bu testler arasında yüksek çözünürlüklü videolar izlemek, canlı yayın yapmak, aynı anda birden çok 4K video oynatmak ve CS:GO oynamak gibi her internet kullanıcısının haklı olarak iyi performans beklediği aktiviteler yer aldı.

Performans iyi, ama daha iyi olabilir:

Videoda, Starlink internetinin performansının oldukça iyi olduğunu görüyoruz ve videoyu çeken ekip de sonuçlardan etkilenmiş görünüyor ancak aynı anda 4 farklı 4K videoyu oynatmak gibi testlerden başarıyla geçse de, testleri gerçekleştiren kişi, Starlink'in ping konusunda daha iyi olabileceğini ifade ediyor. CS:GO'da yapılan testte pingin 44 ila 50 arasında olduğu belirtiliyor.

Tabii ki bu noktada Starlink'in hala beta aşamasında olduğunu ve yörüngeye fırlatılacak uyduların sayısının artmasıyla birlikte performansının da artacağının ifade edildiğini söylemekte fayda var.

Fiyat şu an için yüksek, ülkemizde henüz hizmete sunulmadı:

Starlink uydu interneti hizmetinden faydalanabilmek için öncelikle uydu ve modemden oluşan kiti satın almak gerekiyor. Bu kitin ücreti ise şu an için 499 dolar olarak belirlenmiş durumda. Kiti aldıktan sonra ise aylık 99 dolarlık bir ödeme yapılması gerekiyor.

Bu haliyle bakınca fiyatın çok da düşük olmadığını söylemek mümkün. Ülkemizde ise henüz hizmete sunulmadığı için olası fiyatına dair bir tahmin yürütmek güç. Starlink'e başvuru yapmak ve bölgenizde hizmet vermeye başladığında haberdar olmak için ise buraya tıklayarak e-posta sistemine kaydolmanız gerekiyor.

İlgili videoyu merak edenler, buradan izleyebilirler: