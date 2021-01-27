SpaceX, son FCC sunumunda Starlink için nihai internet hızı hedefini 1 Gbps'ten 10 Gbps'e yükseltti. Şirketin bu hedefine ulaşıp ulaşamayacağı ise bilinmiyor.

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink adlı projesi ile dünyanın dört bir yanında yüksek hızlı uydudan internet hizmeti vermeyi amaçlıyor. Hatta dün akşam sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde, Starlink’in beta sürümü için kayıtların başladığını aktarmıştık.

SpaceX, Starlink projesi için geçtiğimiz hafta ABD Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) yeni bir sunum gerçekleştirmiş ve proje kapsamında Dünya yörüngesine binlerce uydu fırlatabilmek için resmi onayı almıştı. SpaceX, Starlink projesinde hedef veri transfer hızını ilk olarak 1 Gbps olarak açıklamıştı. Ancak son FCC sunumunda bu hedef değişmiş görünüyordu.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere halihazırda ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'taki kırsal alanlarda yaşayan insanlara geniş bant internet sağlayan Starlink, şu anda 100 Mbps hız sunabiliyor. Ancak şirketin nihai veri transfer hızının 10 Gbps olduğu belirtiliyor ki bu da SpaceX’in hedef hızını on kat artırdığı anlamına geliyor.

Elbetteki SpaceX’in bu hedefine ulaşacağının bir garantisi bulunmuyor ancak bunu başarması halinde mevcut karasal geniş bant ağlarının pek çoğundan daha yüksek bir hız sunacağı kesin. Bu denli yüksek bir bağlantı hızı, Starlink’in küresel İSS pazarında en iddialı şirketlerden biri olmasının önünü açacaktır.