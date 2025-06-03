Epic Games'in gerçekleştirdiği State of Unreal 2025 etkinliğinde The Witcher 4 ve Unreal Engine'in yeni araçları tanıtıldı.

Epic Games'in yeni State of Unreal 2025 etkinliği geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti ve etkinliğe tartışmasız The Witcher 4'ün oynanış videosu damga vurdu. Peki etkinlikte başka neler tanıtıldı?

Epic Games'in kendi oyun motoru olan Unreal Engine, dünyanın en büyük video oyunlarının yapımında kullanılıyor ve elbette Fortnite da Unreal Editor sayesinde her zaman yeni içerikler elde eden büyük bir oyun olmaya devam ediyor.

Unreal Engine 5 kullanan The Witcher 4'ün oynanış görüntüleri yayımlandı

Epic Games, Unreal Engine 5'in son sürümü olan Unreal Engine 5.6'yı The Witcher 4'ün oynanış görüntüleri eşliğinde tanıttı. Şirket bildiğiniz üzere uzun süredir CD Projekt Red ile birlikte çalışıyor.

Oyuna dair yayımlanan yeni oynanış görüntüleri; serinin kan, ateş ve canavarlarla dolu fantezi dünyasına ve daha da önemlisi yepyeni grafiklerine ilk kez göz atmamıza olanak tanıyor.

Epic Games, oynanış demosunun motorun kalabalık sahneleri ve oyunun dünyasını nasıl sergilediğini ve altından kalkabildiğini göstermek için tasarlandığını söylüyor. Ayrıca at teknolojisinin The Witcher 3'ten bu yana ne kadar geliştiği de gösterildi. Epic Games, oynanış demosunun standart PS5'te ışın izleme özelliği etkin olarak 60 FPS verebildiğini söyledi.

MetaHuman yaratmak artık çok daha kolay

Epic Games'in hiper gerçekçi MetaHuman karakterleri gerçekten etkileyici ve şimdi şirket geliştiricilerin bunları projelerine dâhil etmelerini kolaylaştırıyor. Şirket gerçekleşen etkinlikte MetaHuman Creator'ın artık Unreal Engine 5.6'nın bir parçası olarak Unreal Engine'in içine yerleştirildiğini duyurdu.

Şirket ayrıca MetaHuman'ların yüzleri için yüz yazma araçlarını vücutlara da getiriyor, yani geliştiriciler oyunları veya uygulamaları için ince ayarlanmış parametrelerle yüzler ve vücutlar oluşturabilecekler.

Yapay zekâ Darth Vader'ın teknolojisini herkes kullanabilecek

Epic Games, Fortnite içerik üreticilerinin yakın zamanda piyasaya sürülen yapay zekâ Darth Vader'a benzer şekilde çalışan yapay zekâ destekli NPC'ler yapmasına izin verecek. Şirket bu teknolojiyi de düzenlenen etkinlikte tanıttı.

İçerik üreticiler, Fortnite için Unreal Editor'ü (UEFN) kullanarak sesli sohbet edebilecekleri kişiliklere sahip karakterler oluşturabilecekler. Bu özellik bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulduğunda içerik üreticiler ses türünü, sunumunu ve yapay zekâ NPC'sinin özelliklerini belirleyebilecek.

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