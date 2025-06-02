Eski GTA geliştiricilerinden Leslie Benzies'in yeni geliştirici ekibi Build A Rocket Boy'un ilk oyunu MindsEye'in ana hikâyesinin ne kadar süreceği açıklandı.

Build A Rocket Boy’un yakında çıkacak yeni oyunu MindsEye'in ana hikâyesinin yaklaşık 20 saat süreceği ortaya çıktı. Oyunun yönetmeni olan eski GTA geliştiricisi Leslie Benzies, bu sürenin bilinçli bir tercih olduğunu ve kısa olmasının aslında avantaj sağladığını söylüyor.

Benzies’e göre amaç, herkesin gerçekten tamamlayabileceği bir oyun sunmak. Günümüzde dizi, film ve başka oyunlar arasında zaman bulmak zorlaştığı için, daha kısa ama dolu bir hikâye sunmak istediklerini belirten Benzies, “İnsanlar hem eti hem patatesi istiyor. Biz de olabildiğince çok et yapmaya çalıştık.” dedi.

MindsEye ana hikâyesi 20 saat civarında sürecek

MindsEye, ilk fragmanının yayınlandığı Şubat ayından beri GTA'ya benzemesiyle dikkat çekiyor. Tam olarak GTA türünde bir oyun olmasa da bu benzerlik tesadüf değil çünkü Leslie Benzies, GTA 3 dâhil olmak üzere toplam 10 GTA oyununda yapımcı olarak çalışmıştı.

10 Haziran'da piyasaya sürülecek olan MindsEye, esasında tanıtılmasından kısa bir süre sonra çıkmış olacak. Benzies bu konuyla ilgili olarak uzun tanıtım süreçlerinin küçük stüdyolar için pahalı olduğunu ve insanların dikkatinin kolayca dağılabildiğini söylüyor. Bu yüzden oyunu çok uzun süre bekletmeden sunmayı tercih etmişler.

MindsEye sadece ana hikâyesiyle de sınırlı kalmayacak. Oyuncular için bol miktarda yan içerik de olacak. Ayrıca oyun, kendi içeriklerini üretip paylaşmak isteyen oyunculara özel araçlar da sunacak. Şirket, oyunun çıkışından sonra da düzenli olarak yeni görevler, eşyalar ve içerikler eklemeye devam edecek.

Oyuna dair tüm detaylar için:

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