Epic Games ile Apple arasındaki davada mahkeme Apple’ı suçlu buldu. Fortnite’ın iOS’a dönüş yolu açılmış oldu.

Epic Games’le Apple arasındaki o meşhur dava yeniden gündemde. Bu kez işler Epic’in lehine döndü. Mahkeme, Apple’ın daha önceki kararlara uymadığını ve bunu bile bile yaptığını söyledi. Böylece Fortnite’ın iPhone ve iPad’lere dönüş yolu açılmış oldu.

Apple, 2021'de geliştiricilere “kullanıcıyı kendi sitesine yönlendirebilirsin” izni çıkmasına rağmen bu konuda pek bir şey yapmadı. Yeni kararda da Apple’ın bu kurala bilerek uymadığı ve uygulama dışı alışverişlere hâlâ engel çıkardığı net şekilde söylendi.

Fortnite geri dönüyor

Mahkeme Apple’ın bu tutumunun rekabeti açıkça baltaladığını söyledi. Hatta Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers işi bir adım ileri götürüp, Apple’ın mahkemeyi ciddiye almadığını belirtti ve dosyayı savcılığa gönderdi. Bu gelişmenin ardından Epic’in CEO’su Tim Sweeney de boş durmadı; sosyal medyada yaptığı açıklamayla Fortnite’ın App Store’a önümüzdeki hafta geri döneceğini duyurdu.

Bu kararın ardından Apple’ın politikalarından rahatsız olan başka şirketler de sessiz kalmadı. Spotify, yeni kurallara uygun bir güncellemeyi kısa süre içinde Apple’a göndereceklerini açıkladı.