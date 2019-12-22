Steam Kış İndirimlerinde 20 TL Altı 20 Oyun

Steam’in geleneksel kış indirimleri başladı. yılbaşında kendinize ya da sevdiğiniz insanlara oyun almak istiyorsanız bu indirimlere göz atmanızda fayda var.

Steam Kış İndirimleri kısa bir süre önce başladı. Her kampanya döneminde olduğu gibi bu dönemde de %90’ın üzerine çıkabilen indirimlerle oyuncuları cezbetmeyi başaran Steam’de her bütçeye uygun oyun bulunuyor.

20 TL veya daha altında bir meblağ ödeyerek sahip olabileceğiniz en dikkat çekici oyunlardan bir kısmını sizler için derledik.

The Witcher 3: Wild Hunt

İndirim oranı: %70

Eski fiyat: 59,99 TL

Yeni fiyat: 17,99 TL

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Dead by Daylight

İndirim oranı: %60

Eski fiyat: 31 TL

Yeni fiyat: 12,40 TL

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Middle-Earth: Shadow of War

İndirim oranı: %75

Eski fiyat: 67 TL

Yeni fiyat: 16,75 TL

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Rise of the Tomb Raider

İndirim oranı: %85

Eski fiyat: 89 TL

Yeni fiyat: 13,35 TL

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Age of Mythology: Extended Edition

İndirim oranı: %75

Eski fiyat: 49 TL

Yeni fiyat: 12,25 TL

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Deus Ex: Mankind Divided

İndirim oranı: %85

Eski fiyat: 74,99 TL

Yeni fiyat: 11,24 TL

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SPORE

İndirim oranı: %75

Eski fiyat: 49 TL

Yeni fiyat: 12,25 TL

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Sleeping Dogs: Definitive Edition

İndirim oranı: %85

Eski fiyat: 89 TL

Yeni fiyat: 13,35 TL

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The Wolf Among Us

İndirim oranı: %66

Eski fiyat: 39 TL

Yeni fiyat: 13,26 TL

Oyunu satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Machinarium

İndirim oranı: %75

Eski fiyat: 29,99 TL

Yeni fiyat: 7,49 TL

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Cat Quest

İndirim oranı: %75

Eski fiyat: 29,99 TL

Yeni fiyat: 7,49 TL

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BattleBlock Theater

İndirim oranı: %80

Eski fiyat: 40 TL

Yeni fiyat: 8 TL

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Hollow Knight

İndirim oranı: %50

Eski fiyat: 24 TL

Yeni fiyat: 12 TL

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GRIS

İndirim oranı: %50

Eski fiyat: 27 TL

Yeni fiyat: 13,50 TL

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BioShock Infinite

İndirim oranı: %75

Eski fiyat: 49 TL

Yeni fiyat: 12,25 TL

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Celeste

İndirim oranı: %50

Eski fiyat: 31 TL

Yeni fiyat: 15,50 TL

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Stardew Valley

İndirim oranı: %40

Eski fiyat: 24 TL

Yeni fiyat: 14,40 TL

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DmC: Devil May Cry

İndirim oranı: %75

Eski fiyat: 60 TL

Yeni fiyat: 15 TL

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Hellblade: Senua's Sacrifice

İndirim oranı: %66

Eski fiyat: 49 TL

Yeni fiyat: 16,66 TL

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Yoku's Island Express

İndirim oranı: %75

Eski fiyat: 32 TL

Yeni fiyat: 8 TL

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