Steam Kış İndirimlerinde 20 TL Altı 20 Oyun

Steam Kış İndirimleri kısa bir süre önce başladı. Her kampanya döneminde olduğu gibi bu dönemde de %90’ın üzerine çıkabilen indirimlerle oyuncuları cezbetmeyi başaran Steam’de her bütçeye uygun oyun bulunuyor.
20 TL veya daha altında bir meblağ ödeyerek sahip olabileceğiniz en dikkat çekici oyunlardan bir kısmını sizler için derledik.
The Witcher 3: Wild Hunt
- İndirim oranı: %70
- Eski fiyat: 59,99 TL
- Yeni fiyat: 17,99 TL
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Dead by Daylight
- İndirim oranı: %60
- Eski fiyat: 31 TL
- Yeni fiyat: 12,40 TL
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Middle-Earth: Shadow of War
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 67 TL
- Yeni fiyat: 16,75 TL
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Rise of the Tomb Raider
- İndirim oranı: %85
- Eski fiyat: 89 TL
- Yeni fiyat: 13,35 TL
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Age of Mythology: Extended Edition
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 49 TL
- Yeni fiyat: 12,25 TL
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Deus Ex: Mankind Divided
- İndirim oranı: %85
- Eski fiyat: 74,99 TL
- Yeni fiyat: 11,24 TL
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SPORE
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 49 TL
- Yeni fiyat: 12,25 TL
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Sleeping Dogs: Definitive Edition
- İndirim oranı: %85
- Eski fiyat: 89 TL
- Yeni fiyat: 13,35 TL
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The Wolf Among Us
- İndirim oranı: %66
- Eski fiyat: 39 TL
- Yeni fiyat: 13,26 TL
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Machinarium
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 29,99 TL
- Yeni fiyat: 7,49 TL
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Cat Quest
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 29,99 TL
- Yeni fiyat: 7,49 TL
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BattleBlock Theater
- İndirim oranı: %80
- Eski fiyat: 40 TL
- Yeni fiyat: 8 TL
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Hollow Knight
- İndirim oranı: %50
- Eski fiyat: 24 TL
- Yeni fiyat: 12 TL
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GRIS
- İndirim oranı: %50
- Eski fiyat: 27 TL
- Yeni fiyat: 13,50 TL
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BioShock Infinite
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 49 TL
- Yeni fiyat: 12,25 TL
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Celeste
- İndirim oranı: %50
- Eski fiyat: 31 TL
- Yeni fiyat: 15,50 TL
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Stardew Valley
- İndirim oranı: %40
- Eski fiyat: 24 TL
- Yeni fiyat: 14,40 TL
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DmC: Devil May Cry
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 60 TL
- Yeni fiyat: 15 TL
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Hellblade: Senua's Sacrifice
- İndirim oranı: %66
- Eski fiyat: 49 TL
- Yeni fiyat: 16,66 TL
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Yoku's Island Express
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 32 TL
- Yeni fiyat: 8 TL
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