Steam, her hafta “Hafta Boyu Fırsatları” ismi altında onlarca oyunda indirimler sunuyordu. Şimdi ise bu hafta boyunca fiyatı düşecek oyunlar açıklandı. Önceki haftalar kadar çok olmasa da bu hafta da birçok yapımda indirim var.
%95’e varan oranda indirim sunan kampanya, 10 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Aşağıdan fiyatı düşen oyunlardan bazılarına göz atabilirsiniz.
Steam'de bu hafta fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Detroit: Become Human
|31,99 dolar
|9,59 dolar (%70)
|Plague Inc: Evolved
|7,99 dolar
|2,39 dolar (%70)
|Night of the Dead
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|Vaporum
|19,99 dolar
|1,99 dolar (%90)
|Dreamfall Chapters: The Final Cut Edition
|12,49 dolar
|2,49 dolar (%80)
|Gang Beasts
|8,99 dolar
|3,59 dolar (%60)
|Among Us
|2,49 dolar
|1,49 dolar (%40)
|Escape Simulator
|8,99 dolar
|5,39 dolar (%40)
|The Bunker
|7,99 dolar
|3,59 dolar (%55)
|My Dream Setup
|3,59 dolar
|1,79 dolar (%50)
|The Planet Crafter
|12,49 dolar
|8,74 dolar (%30)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.