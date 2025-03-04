Steam'in "Hafta Boyu" fırsatlarında fiyatı düşen oyunlar belli oldu. Bu hafta, onlarca yapımda %95'e varan indirim sunuluyor.

Steam, her hafta “Hafta Boyu Fırsatları” ismi altında onlarca oyunda indirimler sunuyordu. Şimdi ise bu hafta boyunca fiyatı düşecek oyunlar açıklandı. Önceki haftalar kadar çok olmasa da bu hafta da birçok yapımda indirim var.

%95’e varan oranda indirim sunan kampanya, 10 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Aşağıdan fiyatı düşen oyunlardan bazılarına göz atabilirsiniz.

Steam'de bu hafta fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Detroit: Become Human 31,99 dolar 9,59 dolar (%70) Plague Inc: Evolved 7,99 dolar 2,39 dolar (%70) Night of the Dead 14,99 dolar 5,99 dolar (%60) Vaporum 19,99 dolar 1,99 dolar (%90) Dreamfall Chapters: The Final Cut Edition 12,49 dolar 2,49 dolar (%80) Gang Beasts 8,99 dolar 3,59 dolar (%60) Among Us 2,49 dolar 1,49 dolar (%40) Escape Simulator 8,99 dolar 5,39 dolar (%40) The Bunker 7,99 dolar 3,59 dolar (%55) My Dream Setup 3,59 dolar 1,79 dolar (%50) The Planet Crafter 12,49 dolar 8,74 dolar (%30)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.