Steam'in yeni İlkbahar İndirimleri geçtiğimiz saatlerde başladı. 20 Mart TSİ 20.00’a kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce PC oyunu hâlihazırda Steam'de indirimde.
Biz de bu indirimlerde oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için 5 dolar altı oyunlar listesi hazırladık. Listemizde fiyatı 5 doların (183 TL) altındaki oyunlar yer alıyor.
Steam İlkbahar İndirimleri'nde 5 dolar altına alınabilecek oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Battlefield 1
|39.99$
|1.99$ (-%95)
|Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront
|17.99$
|1.79$ (-%90)
|Conan Exiles
|18.99$
|1.89$ (-%90)
|Supermarket Simulator
|3.99$
|2.79$ (-%30)
|The Forest
|10.49$
|2.41$ (-%77)
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege
|15.99$
|3.19$ (-%80)
|Backrooms: Escape Together
|4.49$
|3.23$ (-%28)
|Auto Sale Life
|4.99$
|2.99$ (-%40)
|Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm
|2.99$
|0.74$ (-%75)
|The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
|22.99$
|2.29$ (-%90)
|Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition
|19.99$
|1.99$ (-%90)
|Heavy Rain
|15.99$
|1.59$ (-%50)
|Spiritfarer: Farewell Edition
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|DOOM
|11.99$
|1.19$ (-%90)
|Undertale
|9.99$
|0.99$ (-%90)
|The Elder Scrolls Online
|11.99$
|1.19$ (-%90)
|Anno 1800
|47.99$
|4.79$ (-%90)
|Inscryption
|10.49$
|4.19$ (-%60)
|The Headliners
|4.49$
|3.59$ (-%20)
|Age of History 3
|6.49$
|4.34$ (-%33)
Benim bütçe derdim yok diyorsanız İlkbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen diğer oyunlara buradan ulaşabilirsiniz: