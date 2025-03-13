Steam'in yeni İlkbahar İndirimleri'nde sudan ucuz diyebileceğimiz 5 dolar altı oyunlardan sizler için en önemlilerini listeledik.

Steam'in yeni İlkbahar İndirimleri geçtiğimiz saatlerde başladı. 20 Mart TSİ 20.00’a kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzlerce PC oyunu hâlihazırda Steam'de indirimde.

Biz de bu indirimlerde oyun almak isteyen ancak çok fazla para harcamak istemeyenler için 5 dolar altı oyunlar listesi hazırladık. Listemizde fiyatı 5 doların (183 TL) altındaki oyunlar yer alıyor.

Steam İlkbahar İndirimleri'nde 5 dolar altına alınabilecek oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Battlefield 1 39.99$ 1.99$ (-%95) Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront 17.99$ 1.79$ (-%90) Conan Exiles 18.99$ 1.89$ (-%90) Supermarket Simulator 3.99$ 2.79$ (-%30) The Forest 10.49$ 2.41$ (-%77) Tom Clancy's Rainbow Six Siege 15.99$ 3.19$ (-%80) Backrooms: Escape Together 4.49$ 3.23$ (-%28) Auto Sale Life 4.99$ 2.99$ (-%40) Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm 2.99$ 0.74$ (-%75) The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 22.99$ 2.29$ (-%90) Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition 19.99$ 1.99$ (-%90) Heavy Rain 15.99$ 1.59$ (-%50) Spiritfarer: Farewell Edition 29.99$ 2.99$ (-%90) DOOM 11.99$ 1.19$ (-%90) Undertale 9.99$ 0.99$ (-%90) The Elder Scrolls Online 11.99$ 1.19$ (-%90) Anno 1800 47.99$ 4.79$ (-%90) Inscryption 10.49$ 4.19$ (-%60) The Headliners 4.49$ 3.59$ (-%20) Age of History 3 6.49$ 4.34$ (-%33)

Benim bütçe derdim yok diyorsanız İlkbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen diğer oyunlara buradan ulaşabilirsiniz: