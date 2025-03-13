Steam'in en sevilen mevsimlik indirimlerinden Steam İlkbahar İndirimleri an itibarıyla başladı.

Steam'in en büyük mevsimlik indirimlerinden biri olan ve önemli indirimlere ev sahipliği yapan Steam İlkbahar İndirimleri an itibarıyla başladı.

Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve bugün başlayan Steam İlkbahar İndirimleri de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden biri.

Birçok büyük oyunun yanı sıra onlarca saat keyifli vakit geçirebileceğiniz bağımsız oyunların da indirime girdiği Steam İlkbahar İndirimleri'nde ilginizi çekebilecek birçok oyun mevcut. Biz de sizler için Steam İlkbahar İndirimleri'nde kaçırmamanız gereken bazı oyunları listeledik.

Steam İlkbahar İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 25 69.99$ 20.99$ (-%70) Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59.99$ 40.19$ (-%33) God of War Ragnarök 49.99$ 39.99$ (-%20) Diablo IV 49.99$ 27.49$ (-%45) Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 25.99$ (-%35) Total War: WARHAMMER III 49.99$ 19.99$ (-%60) Cyberpunk 2077 44.99$ 17.99$ (-%60) Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50) Frostpunk 2 20.99$ 14.69$ (-%30) Baldur's Gate 3 34.99$ 27.99$ (-%20) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 42.99$ 36.54$ (-%15) Ready or Not 28.99$ 14.49$ (-%50) Sons Of The Forest 14.99$ 7.49$ (-%50) Detroit: Become Human 31.99$ 9.59$ (-%70) Sea of Thieves: 2024 Edition 27.99$ 13.99$ (-%50) Hunt: Showdown 1896 14.99$ 7.49$ (-%50) Hades II 14.99$ 13.49$ (-%10) Enshrouded 14.99$ 11.99$ (-%20) PowerWash Simulator 19.99$ 13.99$ (-%30) PAYDAY 3 22.99$ 9.19$ (-%60)

Steam İlkbahar İndirimleri'nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 20 Mart TSİ 20.00'a kadar sürecek.