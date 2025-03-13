Steam'in en büyük mevsimlik indirimlerinden biri olan ve önemli indirimlere ev sahipliği yapan Steam İlkbahar İndirimleri an itibarıyla başladı.
Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve bugün başlayan Steam İlkbahar İndirimleri de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden biri.
Birçok büyük oyunun yanı sıra onlarca saat keyifli vakit geçirebileceğiniz bağımsız oyunların da indirime girdiği Steam İlkbahar İndirimleri'nde ilginizi çekebilecek birçok oyun mevcut. Biz de sizler için Steam İlkbahar İndirimleri'nde kaçırmamanız gereken bazı oyunları listeledik.
Steam İlkbahar İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 25
|69.99$
|20.99$ (-%70)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59.99$
|40.19$ (-%33)
|God of War Ragnarök
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|Diablo IV
|49.99$
|27.49$ (-%45)
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99$
|25.99$ (-%35)
|Total War: WARHAMMER III
|49.99$
|19.99$ (-%60)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|17.99$ (-%60)
|Forza Horizon 5
|32.78$
|16.39$ (-%50)
|Frostpunk 2
|20.99$
|14.69$ (-%30)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|27.99$ (-%20)
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|42.99$
|36.54$ (-%15)
|Ready or Not
|28.99$
|14.49$ (-%50)
|Sons Of The Forest
|14.99$
|7.49$ (-%50)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|9.59$ (-%70)
|Sea of Thieves: 2024 Edition
|27.99$
|13.99$ (-%50)
|Hunt: Showdown 1896
|14.99$
|7.49$ (-%50)
|Hades II
|14.99$
|13.49$ (-%10)
|Enshrouded
|14.99$
|11.99$ (-%20)
|PowerWash Simulator
|19.99$
|13.99$ (-%30)
|PAYDAY 3
|22.99$
|9.19$ (-%60)
Steam İlkbahar İndirimleri'nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 20 Mart TSİ 20.00'a kadar sürecek.