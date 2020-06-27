Steam Nedir, Nasıl Kullanılır, Nasıl Oyun Alınır?

Yıllardır oyunseverlere hizmet sağlayan, yaptığı indirimlerle birlikte oyunlar indirebileceğiniz bir platform olan Steam nedir, oyun satın alma nasıl yapılır, Steam nasıl kullanılır gibi soruları Webtekno’da sizin için cevapladık. Hazırsanız Steam ile ilgili haberimize başlayalım!

Oyun tutkunlarının sevdiği bir platform olan Steam, sunduğu olanak ve dönemsel olarak yaptığı indirimlerle birlikte internet dünyasına açılan bir kapı görevi görüyor. Aynı zamanda çeşitli hizmetler de sunan Steam, birçok kullanıcının takdirini kazanan bir platformdur. Steam, birçok kullanıcıyı oyunlarla buluşturur.

İnternet dünyasının renkli platformu Steam’i daha yakından tanımak, Steam nedir, nasıl oyun satın alınır, Steam nasıl kullanılır gibi soruları ve daha fazlasını bu platforma yeni katılan veya hakkında yeni şeyler öğrenmek isteyen takipçilerimiz için bu yazıyı ele aldık. Eminiz ki birçok kişi bu yazının ardından Steam hakkında birçok fikir edinecek ve bunu uygulayacak.

Steam nedir?

Valve Corporation tarafından geliştirilen Steam, bir dijital dağıtım platformudur. Kullanıcılarına çoklu ortamda hizmet veren bir yerdir. Oyun, eklenti paketi, yazılım, video ve oyunlar ile ilgili şeylerin satışı Steam üzerinden yapılmakta ve bilgisayara direkt olarak indirilebilmektedir.

Sayı olarak 1 milyar kullanıcı sayısını geçmiş olan Steam platformu, sağladığı hizmetler ve yaptığı indirimler sayesinde bugünlerine gelebilmiş bir platform. Ayrıca Steam, Windows, Linux ve Mac OS işletim sistemlerine izin verir.

Steam hesap açma nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan gerekli alanları doldurarak Steam’e üye olun.



Buradan gerekli alanları doldurarak Steam’e üye olun. Adım #2: Ardından mail adresinize gelen bağlantıya tıklayın.

Ardından mail adresinize gelen bağlantıya tıklayın. Adım #3: Bu bağlantıya tıkladıktan sonra kendinize kullanıcı adı ve şifre işlemi oluşturun ve Kaydı Tamamla’ya tıklayın.

Bu bağlantıya tıkladıktan sonra kendinize kullanıcı adı ve şifre işlemi oluşturun ve Kaydı Tamamla’ya tıklayın. Adım #4: Steam’i buradan indirin ve kurulumunu yapın.



Steam’i buradan indirin ve kurulumunu yapın. Adım #5: Kurulumun ardından Steam’i çalıştırın. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.



Yukarıdaki adımları uygulayarak Steam platformuna üye olup ve ardından Steam’i indirerek bu heyecana ortak olabilirsiniz. Detaylı olarak anlattığımız bu işlemlerin ardından Steam içinden oyun sahibi olabilirsiniz ve diğer kullanıcılarla etkileşime girebilirsiniz. Nitekim bu internet dünyasının yıldızı olan Steam’in, diğer tüm imkanlarından da faydalanma hakkı elde edersiniz.

Steam’den nasıl oyun alınır?

Adım #1: Steam’e giriş yapın.

Steam’e giriş yapın. Adım #2: Üst taraftaki menüden “Mağaza”ya tıklayın.



Üst taraftaki menüden “Mağaza”ya tıklayın. Adım #3: Oynaması ücretsiz bir oyunsa; Oyunu Oyna'ya basın. Ücretliyse; alışveriş sepetinize eklemek için Sepete Ekle'ye basın.



Oynaması ücretsiz bir oyunsa; Oyunu Oyna'ya basın. Ücretliyse; alışveriş sepetinize eklemek için Sepete Ekle'ye basın. Adım #4: “Kendim için satın al” veya hediyeyse, “hediye olarak satın al” butonuna tıklayın.



“Kendim için satın al” veya hediyeyse, “hediye olarak satın al” butonuna tıklayın. Adım #5: Talimatlara uyarak ödeme işlemlerini gerçekleştirin.



Talimatlara uyarak ödeme işlemlerini gerçekleştirin. Adım #6: Satın aldığınız oyun, Kütüphane sekmesinde gözükecektir. Kütüphane’yi açın.

Satın aldığınız oyun, Kütüphane sekmesinde gözükecektir. Kütüphane’yi açın. Adım #7: “Kütüphane”den satın aldığınız oyuna tıklayın ve kuruluma başlaması için Yükle’ye tıklayın.

“Kütüphane”den satın aldığınız oyuna tıklayın ve kuruluma başlaması için Yükle’ye tıklayın. Adım #8: Oyunun kurulumu ve kısayolunun yer aldığı tikler ve bilgilerin yer aldığı sayfada “İleri” butonuna tıklayın.



Oyunun kurulumu ve kısayolunun yer aldığı tikler ve bilgilerin yer aldığı sayfada “İleri” butonuna tıklayın. Adım #9: Gelen ekranda kullanıcı sözleşmesini kabul ederek işleminizi sonlandırmak için sağ alttaki butona tıklayın.



Satın alarak indirdiğiniz oyunun bilgisayarınıza inme durumunu, Kütüphane sekmesindeki soldaki menüden inceleyebiliriniz. İndirme işlemi tamamlandığında, yükleme de otomatik olarak tamamlanacaktır. Satın aldığınız oyunu Steam üzerinden çalıştırarak keyifli bir zaman geçirebilirsiniz. Eğer bu yazıyı okuyup bu işlemleri yaptıysanız bu keyifli zaman diliminde bize de bir selam yollayın.

Steam’de başkalarıyla nasıl sohbet edilir?

Adım #1: Steam’e giriş yapın ve Topluluklar butonuna tıklayın.





Steam’e giriş yapın ve Topluluklar butonuna tıklayın. Adım #2: Sağ altta bulunan "Arkadaşlar ve Sohbet"e tıklayın.



Sağ altta bulunan "Arkadaşlar ve Sohbet"e tıklayın. Adım #3: Sohbete başlamak için konuşmak istediğiniz arkadaşınıza çift tıklayın. / Arkadaş eklemek isterseniz sağ üstteki artı işaretine tıklayın.



Sohbete başlamak için konuşmak istediğiniz arkadaşınıza çift tıklayın. / Arkadaş eklemek isterseniz sağ üstteki artı işaretine tıklayın. Adım #4: Karşılıklı olarak sohbete başlayabilirsiniz.



Steam, kullanıcılar arasındaki etkileşime önem veren bir platformdur. Hem kullanıcılar arasındaki ticaret akışı (topluluk pazarı), hem de yazılı olarak buna imkan tanır. Steam'den birçok arkadaşınıza davetiyeler aracılığıyla ulaşabilirsiniz ve onlarla sohbet edebilirsiniz. Bu yönüyle Steam'in ileri bir uygulama olduğunu ve sıkıcılıktan uzak olduğunu söyleyebiliriz.

Steam Cevher ne işe yarar?

Steam Cevher konusu yeni başlayanlar için biraz karmaşık gelebilir ancak esasen karmaşık olmayan bir sistemdir. Steam Cevher'in ana görevi rozet kazanmanızı sağlar. Steam’de indirip oynadığınız tüm oyunlardan belirli miktarlarda kart kazanırsınız. Bu kartların da setleri vardır ve siz bu setleri tamamladığınızda rozetler oluşturarak Steam seviyenizi yükseltebilirsiniz.

Kart kazanma hakkınız dolduğunda bu işlemi cevherler karşılığında yerine getirebilirsiniz. Cevherlerinizi kullanıma koyarak Steam üzerinden hızlandırma paketleri oluşturabilirsiniz. Böylece Steam üzerinden oyun satın alabilirsiniz. Cevherlerle çuval oluşturabilir ve sonrasındaysa doldurduğunuz bu çuvalı, Steam Topluluk Pazarı üzerinden satabilirsiniz. Steam Cevher, bu yönüyle gerçekten adı gibi bir özellik.

Steam’den oyun almak için en ideal dönemler neler?

Steam’deki en büyük indirimler mevsimsel kampanyalar olarak yapılır. Ancak bu indirimlerin yalnızca mevsimsel olduğu anlamına gelmiyor. Steam’de her hafta düzenli olarak üç ayrı indirim kampanyası düzenlenir. Steam hafta boyu indirimleri pazartesi 21:00’de başlar ve 1 hafta sürer. Hafta ortası indirimleri, salı 21:00’da başlayıp cuma 21:00’da biter. Steam hafta sonu indirimleriyse perşembe 21:00’da başlayıp pazartesi 21:00’a kadar sürer.

Ancak en büyük indirim kampanyaları mevsimsel indirimlerdir. Yeni yıl indirimi, İlkbahar indirimi, bahar temizliği indirimi, yaz indirimi, Cadılar Bayramı indirimi, Sonbahar indirimi ve Kış indirimi bu büyük indirimlerdendir. Steam, 2020 için herhangi bir takvim açıklamasa bile 2019 yılı indirim takvimini referans alarak bu yılın tahmini indirim tarihlerini şöyle açıklayabiliriz:

Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimi 2020: 23 - 27 Ocak (yapıldı)

Steam İlkbahar İndirimi 2020: Bu yıl yapılmadı.

Steam Bahar Temizliği 2020: 21 Mayıs - 29 Mayıs (yapıldı)

Steam Yaz İndirimi 2019: 25 Haziran - 9 Temmuz (Devam ediyor)

Steam Cadılar Bayramı İndirimi: 28 Ekim - 1 Kasım

Steam Sonbahar İndirimi: 27 Kasım - 3 Aralık

Steam Kış İndirimi: 19 Aralık - 2 Ocak 2020

Steam’de hangi oyunların indirime gireceğiyse her indirim döneminde merak konusu olmuştur. Epic Games’in GTA 5’i ücretsiz olarak sunmasının ardından, buna indirim konusunda ciddi bir karşılık vermek isteyen Steam’in hangi oyunlarda bunu uygulayacağıyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Henüz net bilinmese de hepimizin bununla ilgili bir tahmini var.