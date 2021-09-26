Steam, Çok Kullanılan Bir Özelliği Kaldıracak

Dijital oyun platformu Steam, kullanıcılarına oynadıkları oyunun istedikleri bir versiyonuna dönme imkânı sunuyor. Fakat yeni gelen bir habere göre bu durum çok yakında değişecek.

Valve tarafından geliştirilen dijital oyun dağıtım platformu Steam, oyuncuların çok sevdiği bir özelliği kaldırıyor. Şirket tarafından tescilli, bir oyunun daha önceki versiyonuna geri dönme seçeneği artık olmayacak.

Bazı oyunlara yapılan güncellemeler oyunların performansını düşürdüğünde, oyuncular sorunu oyunların eski sürümlerine geçerek çözüyorlardı. Grand Theft Auto 4, Dragonball Z:Kakarot ve Beat Sabre gibi oyunlara yapılan güncellemeler, kullanıcıların daha eski bir sürüme dönmesini gerektirmişti. Daha önceki oyun yapılarına dönmek modlama ve hızlanma, hatalı ya da tartışmalı sürümleri geri alma gibi pek çok amaçla kullanılabiliyordu.

Kullanıcıların eski sürümlere erişimi engellenecek:

SteamDB tarafından paylaşılan habere göreyse Steam, bu durumu yakında değiştirecek. Platformun beta versiyonunda görülen bu durum, artık oyunların eski sürümlerini indirmemize engel olacak.

Fakat eski sürümleri oyunculara oynatmak isteyen geliştiriciler, günümüzde de geçerli olan bir çözümü kullanmaya devam edebilecekler. Geliştiriciler, oyun sürümlerini beta sekmesinde listeleyerek eski sürümleri oynamamızı sağlayabilecekler. Günümüzde bu özelliği Euro Truck Simulator 2'de görebiliyoruz.

Böyle bir değişikliğin neden yapıldığıysa Steam tarafından beta notlarında "Oyunları başlatırken gecikmeleri önlemek ve çevrimdışı oynamaya hazırlanmak için tüm yüklü ve Bulut özellikli oyunların mümkün olan en kısa sürede senkronize edildiğinden emin olmak" şeklinde açıklanmış durumda.