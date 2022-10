Steam Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar - Ekim 2022

Steam'in kullanıma sunduğu yeni 'Chart' sayfası, en çok satan oyunların ülkeler bazında takip edilebilmesini sağladı. Peki bu özellik kapsamında; geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satan oyunlar da belli oldu.

Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam'in "Charts" ismi verilen yeni bir özelliğinden bahsetmiştik. Bu özellik, dünya genelinde en çok satılan oyunların listesini sunuyor, üstelik ülkeler bazında da filtreler uygulanabiliyordu.

Şimdi sizlerle, Steam'in Türkiye'deki kullanıcılarının son bir haftada en çok hangi oyunları kütüphanelerine eklediklerine bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve 27 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Türkiye'deki oyuncuların en çok satın aldıkları oyunlara yakından bakalım.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (27 Eylül - 4 Ekim)

FIFA 23 699,99 TL Need for Speed Heat 499,99 TL Counter-Strike: Global Offensive Oynaması Ücretsiz Lost Ark Oynaması Ücretsiz Kena: Bridge of Spirits 61,00 TL Apex Legends Oynaması Ücretsiz Naraka: Bladepoint 129,99 TL Monster Hunter Rise 279,00 TL Assassin's Creed Odyssey 269,00 TL Tom Clancy's Rainbow Six Siege 89,00 TL

(Ücretsiz oyunlar, yeni oyuncular tarafından kütüphaneye eklendiklerinde 'satın alındı' olarak istatistiklere işleniyor)

FIFA 23

Electronic Arts'ın ikonik futbol oyunu FIFA'nın en yeni sürümü FIFA 23, kısa bir süre önce piyasaya sürüldü. Steam'in paylaştığı verilere baktığımızda, bu oyunun son bir haftalık süreçte en çok satın alınan yapım olduğunu görüyoruz. 699,99 TL karşılığında satın alınabilen FIFA 23, birkaç hafta daha zirvenin bir numarası olabilir.

Need for Speed Heat

Need for Speed serisindeki en yeni oyunlar arasında yer alan Heat, en çok da modifikasyon imkanlarının genişliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Normal fiyatı 499,99 TL olan Need for Speed Heat'e efsane bir indirim yapan Electronic Arts, oyunun haftanın en çok satanları arasına yerleştirmiş durumda. Need for Speed Heat'e indirimli olarak 25 TL'den sahip olabilirsiniz.

Counter-Strike: Global Offensive

Valve'ın 2012 yılında piyasaya sürdüğü Counter-Strike: Global Offensive, dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alıyor. FPS türünün önemli temsilcilerinden olan oyun, ücretsiz hale getirildikten sonra da ilgi görmeye devam ediyor.

Lost Ark

MMORPG türünün en yeni üyeleri arasında yer alan Lost Ark'ı popüler yapan şeylerin başında ücretsiz olması geliyor. 2.5D grafiklere sahip olmasına rağmen oyuncuları içine çekmeyi başaran Lost Ark, geçtiğimiz hafta Türkiye'deki en popüler oyunlar arasında yer almayı başardı.

Kena: Bridge of Spirits

Birkaç hafta önce piyasaya sürülen Kena: Bridge of Spirits, hikaye tabanlı tek oyunculu aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıktı. Gerçekten de eşsiz bir grafik yapısına sahip olan oyun, bu yüksek grafiklerine rağmen 66 TL gibi oldukça makul bir fiyat etiketine sahip.

Apex Legends

Electronic Arts'ın 2019 yılında piyasaya sürdüğü ücretsiz hayatta kalma oyunu, yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen en çok satın alınan yapımlar arasında yer almayı başarıyor.

Naraka: Bladepoint

Yakın dövüş tutkunlarının favorilerinden bir tanesi olan Naraka: Bladepoint, sahip olduğu Uzak Doğu temasıyla da dikkat çekiyor. Normal fiyatı 129,99 TL olan oyun, devam eden indirim kapsamında 64,99 TL'ye satın alınabiliyor.

Monster Hunter Rise

CAPCOM tarafından piyasaya sürülen Monster Hunter Rise, farklı bir oyun arayanların tercihi olabilir gibi görünüyor. Zira çevrimiçi de oynayabileceğiniz bu oyunda fantastik bir dünyaya gidiyor ve avcılık yapmaya başlıyorsunuz. Oyuna 279 TL karşılığında sahip olabilirsiniz.

Assassin's Creed Odyssey

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Ubisoft'un bugünlere gelmesini sağlayan oyunlardan bir tanesi Assassin's Creed'di. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya ulaşan serinin Odyssey isimli oyunu Türkiye'de geçtiğimiz haftanın en çok satan dokuzuncu yapımı oldu. Normal fiyatı 269 TL olan oyuna yüzde 80 indirim yapılmış durumda.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Bir başka Ubisoft oyunu olan Tom Clancy's Rainbow Six Siege de haftanın en çok satanları arasında yer alıyor. Farklı özellikleri olan "operatör"leri kullanarak çatışmalara girdiğiniz oyun, 89 TL karşılığında satın alınabiliyor.

