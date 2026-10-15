Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Stellantis Kararını Verdi, Maserati'nin Geleceği Netleşti

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Stellantis, Maserati'nin satış iddialarını net bir dille yalanlayarak 14 markasını tek çatı altında tutma kararlılığını yineledi.

Stellantis Kararını Verdi, Maserati'nin Geleceği Netleşti
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son dönemde İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati'nin elden çıkarılacağı ve Stellantis bünyesindeki Amerikan ile Avrupalı markaların birbirinden ayrılacağı yönündeki spekülasyonlar dolaşıyordu.

Konuya dair sessizliğini bozan otomotiv devi Stellantis, 2026 Paris Otomobil Fuarı kapsamında Bloomberg Television'a konuşan tepe yöneticisi Filosa aracılığıyla net bir mesaj verdi. Görünüşe göre Maserati hiçbir yere gitmiyor. Markanın satışı iddialarını "Kesinlikle hayır" diyerek reddeden yönetim, 14 markalık küresel portföyün tek çatı altında yoluna devam edeceğini ve her bir üreticinin bu yapıda kritik bir role sahip olduğunu vurguladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Stellantis Kararını Verdi, Maserati'nin Geleceği Netleşti
2
2

Maserati & Alfa Romeo iş birliği

2

Satış söylentilerinin odağındaki Maserati, son yıllarda hem pazar payı kaybı hem de geleceğine dair belirsizlikler nedeniyle baskı altındaydı. Stellantis ise çareyi markayı satmakta değil, İtalyan lüks mirasını paylaşan Alfa Romeo ile Maserati arasındaki bağları güçlendirmekte görüyor. Mühendislik ve altyapı alanında kurulacak daha sıkı ortaklık sayesinde, iki markanın da özgün kimlikleri korunarak geliştirme süreleri ve maliyetleri aşağı çekilecek. Kalabalık lüks segmentinde zemin kazanmaya çalışan Maserati için bu ortaklık, dışarıdan bir ortak aramadan kendi bünyesinde toparlanabilmesi adına kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Filosa, grubun Avrupa ve Amerika operasyonlarını iki ayrı şirkete bölme fikrini de "hiç de makul değil" sözleriyle tamamen rafa kaldırdı. Fiat, Peugeot, Opel ve Lancia gibi Avrupalı markaların Jeep, Ram, Dodge ve Chrysler gibi Amerikan devleriyle ortak güç üniteleri ve platformlar üzerinden küresel ölçek ekonomisi yarattığı belirtildi ancak her marka eşit yatırım payı almayacak. Güncellenen stratejide kaynaklar öncelikli olarak beş ana güç olan Jeep, Ram, Peugeot, Fiat ve Pro One ticari araç birimine yönlendirilecek.

Mali baskılar yok değil

2

2025 yılında 22,3 milyar euro net zarar açıklayan ve hisse senetleri ciddi baskı altında kalan dev grup için en büyük sınav, markaların özgün DNA'sını silmeden maliyet avantajı sağlamak.

Özellikle yükselen Çinli elektrikli araç üreticilerine karşı rekabet edebilmek adına Stellantis; Leapmotor ve Dongfeng ile ortaklıklar kurarak Avrupa'daki atıl fabrika kapasitelerini değerlendirmeye odaklanıyor. Yönetim kârlılığa dönüş sürecinin başladığını savunsa da, Maserati'nin ve 14 markalı yapının başarısını hayata geçirilecek yeni ürün gamı belirleyecek.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com