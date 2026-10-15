Stellantis Kararını Verdi, Maserati'nin Geleceği Netleşti

Stellantis, Maserati'nin satış iddialarını net bir dille yalanlayarak 14 markasını tek çatı altında tutma kararlılığını yineledi.

Son dönemde İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati'nin elden çıkarılacağı ve Stellantis bünyesindeki Amerikan ile Avrupalı markaların birbirinden ayrılacağı yönündeki spekülasyonlar dolaşıyordu.

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Konuya dair sessizliğini bozan otomotiv devi Stellantis, 2026 Paris Otomobil Fuarı kapsamında Bloomberg Television'a konuşan tepe yöneticisi Filosa aracılığıyla net bir mesaj verdi. Görünüşe göre Maserati hiçbir yere gitmiyor. Markanın satışı iddialarını "Kesinlikle hayır" diyerek reddeden yönetim, 14 markalık küresel portföyün tek çatı altında yoluna devam edeceğini ve her bir üreticinin bu yapıda kritik bir role sahip olduğunu vurguladı.

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Maserati & Alfa Romeo iş birliği

Satış söylentilerinin odağındaki Maserati, son yıllarda hem pazar payı kaybı hem de geleceğine dair belirsizlikler nedeniyle baskı altındaydı. Stellantis ise çareyi markayı satmakta değil, İtalyan lüks mirasını paylaşan Alfa Romeo ile Maserati arasındaki bağları güçlendirmekte görüyor. Mühendislik ve altyapı alanında kurulacak daha sıkı ortaklık sayesinde, iki markanın da özgün kimlikleri korunarak geliştirme süreleri ve maliyetleri aşağı çekilecek. Kalabalık lüks segmentinde zemin kazanmaya çalışan Maserati için bu ortaklık, dışarıdan bir ortak aramadan kendi bünyesinde toparlanabilmesi adına kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Filosa, grubun Avrupa ve Amerika operasyonlarını iki ayrı şirkete bölme fikrini de "hiç de makul değil" sözleriyle tamamen rafa kaldırdı. Fiat, Peugeot, Opel ve Lancia gibi Avrupalı markaların Jeep, Ram, Dodge ve Chrysler gibi Amerikan devleriyle ortak güç üniteleri ve platformlar üzerinden küresel ölçek ekonomisi yarattığı belirtildi ancak her marka eşit yatırım payı almayacak. Güncellenen stratejide kaynaklar öncelikli olarak beş ana güç olan Jeep, Ram, Peugeot, Fiat ve Pro One ticari araç birimine yönlendirilecek.

Mali baskılar yok değil

2025 yılında 22,3 milyar euro net zarar açıklayan ve hisse senetleri ciddi baskı altında kalan dev grup için en büyük sınav, markaların özgün DNA'sını silmeden maliyet avantajı sağlamak.

Özellikle yükselen Çinli elektrikli araç üreticilerine karşı rekabet edebilmek adına Stellantis; Leapmotor ve Dongfeng ile ortaklıklar kurarak Avrupa'daki atıl fabrika kapasitelerini değerlendirmeye odaklanıyor. Yönetim kârlılığa dönüş sürecinin başladığını savunsa da, Maserati'nin ve 14 markalı yapının başarısını hayata geçirilecek yeni ürün gamı belirleyecek.