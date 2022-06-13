Arrow dizisi ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Stephen Amell, Arrow öncesinde de birçok dizi ve filmde yüzünü göstermişti. Biz de ünlü oyuncunun Arrow’da suçla savaşması dışında hangi dizi ve filmlerde yer aldığına bir göz atmaya karar verdik.

Stephen Amell oldukça başarılı bir oyuncu olmasına rağmen başrolde oynadığı çok fazla dizi ve filmi yok maalesef. Arrow bu durumda parlama noktası oldu ve muhtemelen ünlü oyuncunun önünü açıp çok daha fazla dizi veya filmde yer almasını sağlayacak.

Arrow’un 8 senelik uzun sürecinde kendini oldukça sevdiren ve ön plana çıkartan Stephen Amell, yakın zamanlarda Heels dizisi ile karşımıza çıkıyor. Peki, ünlü oyuncumuz başka hangi dizilerde veya filmlerde yer aldı? Cevabı yazımızın devamında.

Stephen Amell’ın rol aldığı en iyi dizi ve filmler

İki kardeşin mücadelesi: Heels

Yayın Tarihi: 2021-

2021- Tür: Drama, spor

Drama, spor Oyuncular: Stephen Amell, Alexander Ludwig, Alison Luff

Stephen Amell, Alexander Ludwig, Alison Luff IMDb Puanı: 8.0

Heels, sportif bir hikayeyi ele alsa da aslında oldukça drama yüklü. Georgia eyaletinde geçen bu hikaye babalarından miras kalan güreş sporunu sırtlamış iki kardeşi anlatıyor. Kardeşlerin ikisi de kağıt üstünde aynı sporla ilgilense de aslında yürüdükleri yolun birbirlerinden ne kadar farklı olduğu izleyenlere yansıtılıyor. Kardeş olmalarına rağmen birbirlerinin en büyük rakipleri olmaları aralarında büyük bir güç savaşının da çıkmasına sebep oluyor.

Bir neslin vampir olma sevdasını körükleyen The Vampire Diaries

Yayın Tarihi: 2009-2017

2009-2017 Tür: Drama, fantastik, korku

Drama, fantastik, korku Oyuncular: Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder, Stephen Amell

Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder, Stephen Amell IMDb Puanı: 7.7

Virginia’nın Mystic Falls kasabasında geçen bu fantastik hikaye, genç bir kızın iki vampir arasında bir aşk üçgeni yaşamasına sebep oluyor. Vampirlerin varlığı ile birlikte birçok tarif edilemez korkunç yaratığı da öğrenen genç kızımız Mystic Falls kasabasının karanlık yüzüyle ilk elden tanışacaktır. Tabii ki bol bol romantizm ve drama da hikayenin tuzu ve biberi olarak biz izleyenleri bekliyor.

Yeni bir başlangıç yapmak: New Girl

Yayın Tarihi: 2011-2018

2011-2018 Tür: Komedi, romantizm

Komedi, romantizm Oyuncular: Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield, Stephen Amell

Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield, Stephen Amell IMDb Puanı: 7.7

Ağır bir ayrılık yaşamak genel olarak hayatta kimsenin deneyim etmek istemeyeceği bir durum. Tam olarak böyle bir senaryoyu yaşayan Jess, yeni bir başlangıç yapmak adına 3 bekar erkekle bir çatı katına taşınır. Oldukça sıra dışı bir kadın olan Jess, yeni arkadaşlarına ve evine adapte olmakta sorun yaşar. Fakat arkadaşları çoğu zaman onu desteklediği için bu durumu çabuk atlatacakmış gibi görünüyor. Komedi ve romantizmin güzel bir harmanı olan New Girl, zaman zaman yüzümüzü güldürürken zaman zaman da karakterler için üzülmemizi sağlıyor.

Kapüşon, ok ve yay ile adalet sağlamak: Arrow

Yayın Tarihi: 2012-2020

2012-2020 Tür: Aksiyon, macera, suç

Aksiyon, macera, suç Oyuncular: Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey

Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey IMDb Puanı: 7.5

Ünlü bir milyonerin 2 farklı hayatı yaşayıp 2. hayatında suç ile savaşan birine dönüşmesi çok da uzak olduğumuz bir konu değil (özellikle DC evreninde). Fakat Arrow’da durumlar biraz daha farklı. Kapüşonlu bir kanun savaşçısı yine işin içinde fakat ünlü milyoner Oliver Queen, 2. bir hayat yaşamak yerine kendisine ölü süsü verip bambaşka bir kimlik ile geri dönüyor. Hangi durumun daha mantıklı olduğu tartışılır bir konu fakat Oliver Queen şehrini temizlemeye oldukça kararlı.

Ağır davalar ve yakalanmayı bekleyen suçlular: NCIS: Los Angeles

Yayın Tarihi: 2009-

2009- Tür: Aksiyon, suç, drama

Aksiyon, suç, drama Oyuncular: Chris O’Donnell, Daniela Ruah, LL Cool J, Stephen Amell

Chris O’Donnell, Daniela Ruah, LL Cool J, Stephen Amell IMDb Puanı: 6.7

Popüler CSI serisinin başka bir kolu olan NCIS: Los Angeles, her zamanki gibi çözülmesi güç davalar, gizlilik, yakalanması güç suçlular gibi popüler temaları izleyicinin karşısına çıkarıyor. Deniz Suçları Soruşturma Birimi’nin Özel Projeler Ofisi Los Angeles’taki ağır davalara ve gizli çalışmalara el atıyor. Gizlilik ile yürütülen bu projede ise kilit rolü G. Callen ve Sam Hanna isminde sokaklardan iyi anlayan iki ajan üstleniyor.

Süper güçler ile kirli bir dünyaya atılmak: Code 8

Yayın Tarihi: 2019

2019 Tür: Aksiyon, suç, drama

Aksiyon, suç, drama Yönetmen: Jeff Chan

Jeff Chan Oyuncular: Kari Matchett, Robbie Amell, Penny Eizenga, Stephen Amell

Kari Matchett, Robbie Amell, Penny Eizenga, Stephen Amell IMDb Puanı: 6.1

İşin içinde süper güçlere sahip azınlık bir kesim olunca ırkçılık otomatik olarak yanında geliyor. Bu durum Code 8 için de geçerli. Nüfusun %4’lük bir kesimi doğaüstü güçler ile doğar ve tahmin edeceğiniz üzere bol bol ayrımcılığa maruz kalır. Bu yüzden bu tarz güçlere sahip birçok insan hayatta kalmak için suça yönelmeye başlar. Aralarında temiz yaşayanlar ise oldukça fakir bir hayat sürer. Aynı şekilde özel yeteneklere sahip olan Connor Reed ise hasta olan annesinin tedavisini karşılamak için kendisini kirli ve pis bir dünyanın içine atmak zorunda kalır.

Arayış yolunda yapılan bir yolculuk: The Tracey Fragments

Yayın Tarihi: 2007

2007 Tür: Drama

Drama Yönetmen: Bruce McDonald

Bruce McDonald Oyuncular: Elliot Page, Zie Souwand, Maxwell McCabe-Lokos, Stephen Amell

Elliot Page, Zie Souwand, Maxwell McCabe-Lokos, Stephen Amell IMDb Puanı: 6.0

Oldukça drama yüklü bir film olan The Tracey Fragments, Tracey Berkowits’in kendisini köpek sanan kardeşi Sony’yi aramasıyla başlıyor. Arayışı esnasında Tracey’nin yolculuğu bambaşka yerlere ilerlemeye başlar. Semtin karanlık yerlerinden, Tracey’nin duygusal anlamda çöküş yaşadığı her ortam ve anının ziyaret edilmesine kadar ilerler ve Tracey arayışı sırasında kardeşini ararken kendisini de bulmaya başlar.

Ninja Kaplumbağalar bir kez daha iş başında: Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of Shadows

Yayın Tarihi: 2016

2016 Tür: Aksiyon, macera komedi

Aksiyon, macera komedi Yönetmen: Dave Green

Dave Green Oyuncular: Megan Fox, Will Arnett, Tyler Perry, Stephen Amell

Megan Fox, Will Arnett, Tyler Perry, Stephen Amell IMDb Puanı: 5.9

İlk filmin ardından daha deneyimli bir şekilde New York’u koruyan Ninja Kaplumbağalar bir kez daha ezeli düşmanları Shredder ile karşı karşıya kalırlar. Şehri ele geçirmek için büyük planlar yapan Shredder, evrenin ünlü karakterlerinden Rocksteady, Bebop ve Krang’de ekibine dahil ediyor ve bunun sonucunda kahramanlarımızı oldukça güç bir savaş bekliyor.

Merak edilen gizem son buluyor: Justice for Natalee Holloway

Yayın Tarihi: 2011

2011 Tür: Suç, drama

Suç, drama Yönetmen: Stephan Kay

Stephan Kay Oyuncular: Tracy Pollan, Stephen Amell, Scott Cohen

Tracy Pollan, Stephen Amell, Scott Cohen IMDb Puanı: 5.3

Orijinal Natalee Holloway filminin devamı olarak bilinen Justice for Natalee Holloway, ilk filmde açıklanamayan gizemin son bulmasını sağlıyor. Arubaya yaptığı gezi sırasında Natalee gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Devam filminde ise Natalee’yi son gören kişi kendi deneyimlerini aktarır ve hepsinin birleşimi sır perdesinin kalkmasını sağlar.

Terk edilmiş bir gezegenden SOS geliyorsa oraya gitmemeniz gerek: Screamers: The Hunting

Yayın Tarihi: 2009

2009 Tür: Aksiyon, bilim kurgu, korku

Aksiyon, bilim kurgu, korku Yönetmen: Sheldon Wilson

Sheldon Wilson Oyuncular: Gina Holden, Jana Pallaske, Lance Henriksen, Stephen Amell

Gina Holden, Jana Pallaske, Lance Henriksen, Stephen Amell IMDb Puanı: 4.7

İnsan yapımı “Screamers” isimli silahların kaosundan bu yana terk edilmiş olan bir gezegenden SOS çağrısı gelir. SOS'in gelmesi ile birlikte bir grup asker bu sinyali araştırmak için Sirius 6-B’ye gider. Geldiklerinde ise bir grup insanın eski bir karakolda hayatta kalmaya çalıştığını görürler. Geç fark ettikleri durum ise Screamer’ların artık insan formuna dönüşebildiği tehlikesidir.