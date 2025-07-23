STM, Yeni Nesil İHA'sı BOYGA-B ile Akıllı Mühimmat Sistemi TUNGA'yı Tanıttı

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Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni geliştirilen sistemler, taktik sahadaki ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmayı hedefliyor. Son olarak STM, insansız hava araçları ve mühimmat teknolojileri alanında iki yeni ürününü tanıttı.

STM, IDEF 2025 kapsamında geliştirdiği iki yeni savunma sistemini kamuoyuyla paylaştı. Mühimmat bırakabilen döner kanatlı İHA BOYGA-B ve onunla entegre şekilde çalışan TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi, ilk kez sergilendi. Her iki sistem de taktik sahadaki operasyonel ihtiyaçlara göre tasarlandı.

BOYGA-B, keşif, gözetleme, hedef tespiti ve mühimmat bırakma gibi görevler için geliştirilen döner kanatlı bir insansız hava aracı. Farklı tipte mühimmatları aynı anda taşıyabilen sistem, tek personel tarafından kontrol edilebiliyor. BOYGA-B, GNSS olmayan ya da sinyallerin karıştırıldığı ortamlarda da görev yapabiliyor. Salan mekanizması sayesinde mühimmatları yüksek hassasiyetle hedefe bırakabiliyor.

İki yeni savunma sistemini tanıttı

tunga

TUNGA, anti-personel görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen, süzülen bir mühimmat sistemi. Hem BOYGA-B’den hem de farklı hava platformlarından bırakılabiliyor. Görüntü işleme algoritmalarına sahip olan mühimmat, hedefe noktasal hassasiyetle angaje olabiliyor. Ayrıca kendini imha özelliği sayesinde güvenli kullanım imkânı sağlıyor.

TUNGA özellikleri:

  • Görüntü/GNSS tabanlı güdüm
  • Kendini imha seçeneği
  • Modüler yapı ile farklı görev profillerine uyum
  • E/O ve termal görüntüleme ile düşük görünürlük
  • Yaklaşma tapalı infilak özelliği
  • Teknik Bilgiler:
  • Uzunluk: 540 mm
  • Harp başlığı: 1750 g
  • Görev süresi: 30 dakika
  • İrtifa: 300–800 m

BOYGA-B özellikleri:

boyga-b

  • Uçuş süresi: 35 dakika
  • Menzil: 10 kilometre
  • Tek personel tarafından kullanılabilme
  • Hedef tespiti ve takibi
  • EO/IR görüntülerin gerçek zamanlı paylaşımı
  • Otonom mühimmat bırakma ve görev iptali
  • CRPA anten ve KERKES entegrasyonu ile GNSS bağımsız operasyon
  • Taşıyabildiği mühimmatlar:
  • 2 adet 81 mm İHA mühimmatı
  • 1 adet TUNGA Akıllı Mühimmat
  • 1 adet Kargu FPV drone
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Kaynak : https://x.com/SavunmaSanayiST/status/1947941140004553153
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