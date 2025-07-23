STM, IDEF 2025 kapsamında geliştirdiği iki yeni savunma sistemini kamuoyuyla paylaştı. Mühimmat bırakabilen döner kanatlı İHA BOYGA-B ve onunla entegre şekilde çalışan TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi, ilk kez sergilendi. Her iki sistem de taktik sahadaki operasyonel ihtiyaçlara göre tasarlandı.
BOYGA-B, keşif, gözetleme, hedef tespiti ve mühimmat bırakma gibi görevler için geliştirilen döner kanatlı bir insansız hava aracı. Farklı tipte mühimmatları aynı anda taşıyabilen sistem, tek personel tarafından kontrol edilebiliyor. BOYGA-B, GNSS olmayan ya da sinyallerin karıştırıldığı ortamlarda da görev yapabiliyor. Salan mekanizması sayesinde mühimmatları yüksek hassasiyetle hedefe bırakabiliyor.
İki yeni savunma sistemini tanıttı
TUNGA, anti-personel görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen, süzülen bir mühimmat sistemi. Hem BOYGA-B’den hem de farklı hava platformlarından bırakılabiliyor. Görüntü işleme algoritmalarına sahip olan mühimmat, hedefe noktasal hassasiyetle angaje olabiliyor. Ayrıca kendini imha özelliği sayesinde güvenli kullanım imkânı sağlıyor.
TUNGA özellikleri:
- Görüntü/GNSS tabanlı güdüm
- Kendini imha seçeneği
- Modüler yapı ile farklı görev profillerine uyum
- E/O ve termal görüntüleme ile düşük görünürlük
- Yaklaşma tapalı infilak özelliği
- Teknik Bilgiler:
- Uzunluk: 540 mm
- Harp başlığı: 1750 g
- Görev süresi: 30 dakika
- İrtifa: 300–800 m
BOYGA-B özellikleri:
- Uçuş süresi: 35 dakika
- Menzil: 10 kilometre
- Tek personel tarafından kullanılabilme
- Hedef tespiti ve takibi
- EO/IR görüntülerin gerçek zamanlı paylaşımı
- Otonom mühimmat bırakma ve görev iptali
- CRPA anten ve KERKES entegrasyonu ile GNSS bağımsız operasyon
- Taşıyabildiği mühimmatlar:
- 2 adet 81 mm İHA mühimmatı
- 1 adet TUNGA Akıllı Mühimmat
- 1 adet Kargu FPV drone