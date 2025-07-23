Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni geliştirilen sistemler, taktik sahadaki ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmayı hedefliyor. Son olarak STM, insansız hava araçları ve mühimmat teknolojileri alanında iki yeni ürününü tanıttı.

STM, IDEF 2025 kapsamında geliştirdiği iki yeni savunma sistemini kamuoyuyla paylaştı. Mühimmat bırakabilen döner kanatlı İHA BOYGA-B ve onunla entegre şekilde çalışan TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi, ilk kez sergilendi. Her iki sistem de taktik sahadaki operasyonel ihtiyaçlara göre tasarlandı.

BOYGA-B, keşif, gözetleme, hedef tespiti ve mühimmat bırakma gibi görevler için geliştirilen döner kanatlı bir insansız hava aracı. Farklı tipte mühimmatları aynı anda taşıyabilen sistem, tek personel tarafından kontrol edilebiliyor. BOYGA-B, GNSS olmayan ya da sinyallerin karıştırıldığı ortamlarda da görev yapabiliyor. Salan mekanizması sayesinde mühimmatları yüksek hassasiyetle hedefe bırakabiliyor.

İki yeni savunma sistemini tanıttı

TUNGA, anti-personel görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen, süzülen bir mühimmat sistemi. Hem BOYGA-B’den hem de farklı hava platformlarından bırakılabiliyor. Görüntü işleme algoritmalarına sahip olan mühimmat, hedefe noktasal hassasiyetle angaje olabiliyor. Ayrıca kendini imha özelliği sayesinde güvenli kullanım imkânı sağlıyor.

TUNGA özellikleri:

Görüntü/GNSS tabanlı güdüm

Kendini imha seçeneği

Modüler yapı ile farklı görev profillerine uyum

E/O ve termal görüntüleme ile düşük görünürlük

Yaklaşma tapalı infilak özelliği

Teknik Bilgiler:

Uzunluk: 540 mm

Harp başlığı: 1750 g

Görev süresi: 30 dakika

İrtifa: 300–800 m

BOYGA-B özellikleri: