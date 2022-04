Wall Street Journal tarafından ortaya atılan iddiaya göre Netflix, Stranger Things'in 4. sezonunda her bir bölüm için 30 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Bu da dizinin yalnızca son sezonunun 270 milyon dolara patlamış olabileceğini gösteriyor.

Üç yıl aradan sonra yeniden sevenleriyle buluşacak olan Netflix’in Stranger Things dizisi, geçtiğimiz günlerde heyecanlandıran ilk fragmanıyla ayak seslerini duyurmuştu. Dördüncü sezonuyla son kez ekranlarımızda oynatılacak olan dizi, bugünse ağızları açık bırakan bir haberle gündeme geldi.

Wall Street Journal tarafından ortaya atılan iddiaya göre Netflix, Stranger Things’in dördüncü sezonu için bir servetten çok daha fazlasını harcadı. İddiaya göre şirket, dördüncü sezonun her bölümü için 30 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Toplam 9 sezondan oluşacak olan sezon, bu iddia doğruysa tam 270 milyon dolar harcanarak çekilmiş olacak.

270 milyon dolar ne demek?

Netflix’in bir dizinin sezonu için harcadığı iddia edilen 270 milyon doların büyüklüğünü daha somut bir şekilde anlatmak gerekirse DC Comics’in Batman v Superman: Dawn of Justice filmi için 263 milyon dolar harcadığını hatırlatalım. Aynı şekilde son James Bond filmi No Time to Die 250 milyon dolara ve Spider-Man: No Way Home 200 milyon dolara mâl olmuştu.

Kıyaslamaya devam etmek gerekirse, zamanının en dev yapımı olan Game of Thrones’un bile her bir bölümünün 10 milyon dolara, yani Stranger Things’e harcanan paradan 3 kat daha az paraya patladığını hatırlatalım. Netflix’in her bölümü 30 milyon dolar tutan yeni dizisi neler sunacak, hep birlikte göreceğiz.