Stranger Things’in 4. sezonunun son iki bölümü dün itibariyle yayınlandı. Ardından Vecna’yı canlandıran aktör Jamie Campbell Bower ile yapılan bir röportaj sırasında kendisi Eleven’ı canlandıran Millie Bobby Brown’u ağlattığını söyledi.

Stranger Things 4. sezonun ikinci kısmı 1 Temmuz tarihi itibariyle yayınlandı ve sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü ve biz de sosyal medyadan gelen tepkileri burada derledik. Bu arada, eğer yeni bölümleri hemen izlediyseniz finalin tamamını görmemiş olduğunuzu biliyor muydunuz?

Dün yayınlanan bölümlerin ardından 4. sezonun ana kötü karakteri 1, ya da diğer adıyla Vecna’yı canlandıran Jamie Campbell Bower, Variety ile yaptığı bir röportaj sırasında Eleven’ı canlandıran Millie Bobby Brown’u sette ağlattığını belirtti.

‘Bana bakamadı, her şeyimden iğrendi’

Variety ile yaptığı bir röportajda Bower, “Onu bağlı olduğu bir konuma getirdiler. Vecna olarak yanına gittim ve gözyaşlarına boğuldu. Bana bakamadı ve gözle görülür bir şekilde her şeyimden iğrendi” dedi.

Brown, grotesk makyajın altındaki Bower olduğunu anlayınca fazla travma yaşamadı. "Ağladıktan ve ben olduğumu bildiğini açıkça belirttikten sonra söylediği şeylerden biri, 'Sigara kokusunu aldığımda sen olduğunu biliyordum' oldu, çünkü ben bir sigara tiryakisiyim" dedi.

Vecna karakterinin dizide ne kadar iğrenç göründüğünü biliyoruz. Vecna karakterinin bu kadar iğrenç olmasının sebeplerinden biri de karakterin çok az özel efekte sahip olması. Karakterin üzerindeki makyajı yukarıda paylaştığımız fotoğrafta görebiliyorsunuz. O kostümün tamamlanıp çekime hazır olması tam 7 saat sürüyor ve bu süreç her gün tekrarlanıyor.

Siz Stranger Things’in yeni yayınlanan son iki bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi lütfen spoiler’sız bir biçimde yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.