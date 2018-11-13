Türünün İlk Örneği Bileştirilebilir Kayıt Platformu Oluşturu

Araştırmacılar, süper bilgisayarlarda ihtiyaç duyulan verilerin hızlı şekilde toplanıp alınabildiği bir kayıt sistemi oluşturmayı başardılar.

Yüksek Performanslı Bilgisayarlar, sorduğumuz sorulara ya da istediğimiz işlemlere yönelik olarak kullandığımız sistemlerdir. Bu sistemlerin görevi kansere olumlu etki eden ilaçları bulmaktan online yayın servisi sunmaya, metaforik sorulardan büyük ticari kayıtlara her şey olabilir. Bu sistemlerdeki en büyük sorunlardan birisi ise veri depolamak.

Virginia Tech araştırmacılarının yeni geliştirdikleri sistem ise yüksek performanslı bilgisayarların veri sistemlerine esneklik sağlayacak. BespoKV adlı sistem birleştirilebilir veriler saklıyor, böylelikle siz sadece kendinize lazım olan verileri çekip, geri kalan bütün verinizi burada saklayabiliyorsunuz. Geliştirilen sistemin sahip olduğu teknik farklılıklar sayesinde oldukça hızlı veri alıp göndermek mümkün oluyor.

Sistem için kusursuz demek elbette ki mümkün değil. Pek çok büyük firma, sunucularını ve verilerini paylaşmaya yanaşmıyor. Daha da önemlisi, yüksek performanslı bilgisayarlar yapı olarak yavaş değişen, devasa sistemler. Var olan yapıyı değiştirerek bu veri depolama sistemine uygun hale getirmeye ne kadar yanaşılacağı da henüz bilinmiyor.

Yine de, belli bir içeriğe sürekli olarak erişim ihtiyacı olan kurum ve kuruluşların kullanması açısından KV sistemleri oldukça verimli. Yayın servisleri gibi servisler için oldukça faydalı olabilecek bir altyapı gelişmesine tanıklık ediyoruz. Zaten ekibin hedef kitlesi de bu tarz çok kişinin eriştiği ancak arka planını az kişinin gördüğü sistemlerden oluşuyor.

KV sistemlerinin nasıl çalışacağı ve sistemin nasıl oturtulacağına dair bir makale de yakın zamanda yayınlandı. Makalenin altında imzası bulunan isimlerden Profesör Ali Butt, bu sistemde çok daha fazla işlem gerçekleştirilebileceğini belirtiyor.