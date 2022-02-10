Dev Balinalarla Beslenen Süper Yırtıcı: Megalodon

16 metre boya ve 40 ton ağırlığa ulaşabilen efsane köpekbalıkları megalodonları ne kadar iyi biliyoruz. Bu süper yırtıcıların neslini ne yok etmiş olabilir? Hadi gelin megalodonları daha yakından tanıyalım.

Binlerce metrelik derinliklere sahip okyanuslar hem muhteşemliği hem de korkutucuğuyla biz insanları içine çekiyor. Bu derin sularda bizi bir çırpıda yok edecek canlılar bulunmakta. Günümüzde bile okyanusta dibi görünmeyen bir suya girdiğimizde çoğu insanın içini korku kaplayacaktır. Elbette derinliklerden ne geleceği belli olmadığı için bu korku çok normal. Peki günümüzdeki canlılara göre çok daha büyük ve korkutucu görünen canlılara ev sahipliği yapan geçmişe bir göz atsaydık.

Günümüzde deniz ve okyanuslarda en çok korkulan canlı muhtemelen büyük beyaz köpekbalığıdır. Devasa yapıları, korkunç görünümleri ve pek çok insanı öldürmesiyle bilinen büyük beyaz köpekbalıkları, bugün anlatacağımız canlının yanında tatlı bir akvaryum balığı olabilir. Evet, bugün sizlere büyük beyazların atası olduğu düşünülen, ancak günümüzde yanlış bir bilgi olduğu anlaşılan megalodonları anlatacağız. Devasa boyutlarıyla denizdeki büyük küçük demeden tüm canlıları kendine av belirlemiş olan megalodonlar, 2,7 x 3,4 metre genişliğinde çene genişliğiyle gerçekten de muhtemelen karşısına çıkanın son anı olduğuna emin olabileceği bir canlıydı.

Okyanuslarda yaşamış en büyük köpekbalığı megalodonu tanıyalım

Bir köpekbalığı türü olan megalodonlar 15 - 16 metre uzunluğa ulaşan devasa eteborlardır. Bazı kaynaklara göre boyları 20 metreye ulaştığı söylense de bu balıkların genelde 16 metreye ulaştığı düşünülüyor. Bu kadar büyük bir balığın karnını doyurması da çok kolay değildi. Kendisi gibi dev olsa da sudaki küçük canlılarla beslenen balinaları avlayan megalodonlar, saldırdıkları canlının boyutuna göre farklı taktikler izlemişlerdir. Neredeyse küçük bir oda boyutunda açtığı çenesi 276 dişle kaplıydı ve 108.514 ila 182.201 Newton (N) gücünde bir ısırığı vardı. Bu gücü daha iyi anlamanız için bir insanın çenesinin ısırma kuvveti 1.317 N, bir beyaz köpekbalığının ısırma kuvveti ise 18.216 N'dir.

"Megalodon, daha büyük bir beyaz köpekbalığıdır" bilgisi doğru mu?

Yakın döneme kadar yapılan araştırmalar megalodonun devasa bir büyük beyaz köpekbalığına benzediğini gösteriyordu. Günümüzde ise bunun yanlış olduğuna inanılıyor. Megalodonlar büyük beyaz köpekbalığı ile karşılaştırıldığında daha kısa bir burna ve daha düz, ezilmiş gibi görünen bir çene yapısına sahipti. Mavi köpekbalığı gibi ağırlığını ve boyutunu desteklemesi için uzun göğüs yüzgeçleri bulunuyordu.

Megalodonun büyük beyaz köpekbalığının büyük versiyonu olduğu düşünülmesinin sebebi bu iki türün akraba olduğu düşünülmesiydi. Günümüzde bu akrabalık bağının gerçek olmadığı, megalodonun kendisinin son üyesi olduğu farklı bir köpekbalığı soyundan geldiği biliniyor. Megalodonun bilinen en eski atası Otodus obliquus olarak bilinen bir köpekbalığı türüdür. 10 metre uzunluğa sahip bu köpekbalığının da soyunun Cretelamna appendiculata'ya kadar uzandığı ydüşünülüyor. Bu da megalodonun soyunun 100 milyon yıldan eskiye dayandığını ortaya çıkarıyor.

Megalodonun nesli neden tükendi?

Devasa boyutlarıyla hiçbir rakibi olmayan bir canlı düşünün. İstediği her şeyi öldürüp yiyen bu canlının nesli neden tükenmiş olabilir? Elbette buradaki en büyük nedenin açlık olduğu düşünülüyor. Gezegenin küresel soğuma aşamasına girdiği Pliyosen döneminde nesli tükenen megelodonlara dair elde edilen kanıtlar bu canlıların 3,4 milyon yıl önce neslinin tükendiğini gösteriyor.

Bilim insanlara küresel soğuma nedeniyle tüm büyük deniz hayvanlarının üçte birinin soğuk nedeniyle öldüğünü bunun da besin zincirinin en tepesindeki canlılara zarar verdiği düşünülüyor. Yani bu devasa megalodonlar gerçekten fazla olan besin ihtiyacını karşılayamadığı için, yani açlık nedeniyle yok oldular.

Megalodonlar hala olabilir mi?

Denizlerin hala çok küçük bir kısmını keşfettik. Bu sebeple de megalodonların hala var olabileceği sıkça tartışılan bir konu. Her ne kadar böyle konular konuşulsa da böyle bir şeyin çok da mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Megalodonlar derin okyanus canlıları olmadıkları için eğer yaşasalardı onları da muhakkak görürdük.

Peki sizler bu devasa deniz canlısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kusursuz bir yırtıcı olan megalodonu ve bu canlının neden günümüzde olmadığını açıkladık. Duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.