Procharger adlı bir şirket, Chevrolet Corvette Stingray için dünyanın ilk süperşarj kitini geliştiren isim oldu. Standart donanımından %45 daha fazla performans elde eden süperşarj kitli C8, tam 700 beygir güce sahip oldıu.

Chevrolet Corvette Stingray C8, sahip olduğu yeni egzos sistemi ve birçok özelliğiyle birlikte, modifikasyon amaçlı en sık kullanılan araçlardan birisi. Daha önce birçok marka C8 için turbo kit geliştirdi ancak Corvette C8’e ilk süperşarj kitini, Procharger adlı ünlü bir şirket yaptı.

Şirket, tasarladıkları süperşarj kitine sahip Corvette C8'in dyno üzerinde gösterdiği performansa dair kısa bir video yayınladı. Arabanın standart donanımından 200 beygir daha fazla güce sahip olan Corvette C8’in yeni sesi, gerçekten de canavara benziyor.

Süperşarj kitli C8, 700 beygir gücünde

Procharger’ın geliştirmiş olduğu bu kit, hava akışını en üst düzeye çıkarması için yüksek kaliteli CNC emme manifolduna sahip. Kitin en büyük özelliklerinden birisi ise tak - çıkar bir tasarıma sahip olması. Bu sayede süperşarj kiti, çok fazla profesyonel ekipmana ihtiyaç duyulmadan kolayca monte edilip, geri sökülebiliyor.

Süperşarj kiti, aynı zamanda araç içerisinde çok fazla değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmadan yüksek bir performans sağlıyor. Yani standart donanımdan %40 - %45 daha fazla performans elde edebilmek için şanzımana ya da fren disklerine dokunmanıza pek gerek yok. Piyasaya sürüldüğü haliyle 495 beygire sahip olan Corvette C8, Procharger’ın süperşarj kitiyle birlikte 700 beygire kadar çıkabiliyor.

Procharger, bu süperşarj kitinin ne zaman ve hangi fiyatla satışa sunulacağına dair bir açıklama yapmadı. Bunun sebebi ise şirketin süperşarj kitini tamamen kusursuzlaştırıp, öyle piyasaya çıkarmak istemesi olarak görülüyor.