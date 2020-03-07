SXSW, Corona Virüsü Salgını Nedeniyle İptal Edildi

Çin’de ortaya çıkan ve 70’ten fazla ülkeye yayılan Corona virüsü, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüs salgını sebebiyle iptal edilen diğer etkinlikler arasına ABD’de düzenlenen SXSW etkinliği de katıldı.

On binlerce kişiye yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü sebebiyle binlerce insanın katılacağı birçok etkinlik iptal edilmişti. Virüs sebebiyle iptal edilen bu etkinliklere bir yenisi daha eklendi: SXSW.

2020 South by Southwest konferansı ve festivali, son günlerde de ABD’de de oldukça hızlı yayılmaya başlayan Corona virüsü salgını sebebiyle iptal edildi. Facebook, Twitter, Netflix Apple, Amazon gibi şirketler de hâlihazırda etkinlikten çekildiklerini duyurmuşlardı. Etkinliğin gerçekleştirildiği Austin şehrinin yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında bunun, veriler ışığında verilmiş medikal bir karar olduğunu ifade etti.

ABD’deki Corona virüsü salgını büyüyor

SXSW resmi Twitter sayfasından yayınlanan açıklamada iptal kararı sebebiyle çok üzgün olduklarını ve 34 yıl içerisinde etkinliğin ilk kez iptal edileceği ifade edildi. Austin Halk Sağlığı servisi tarafından, etkinliğin iptal edilmesine gerek olmadığı ifade edilse de söz konusu durumun çok hızlı bir şekilde geliştiği için şehir yetkililerinin aldığı iptal kararına saygı duyulduğu söylendi.

7 Mart itibarıyla Corona virüsü vakası sayısı 102 bin 242’ye, ölüm sayısıysa 3 bin 497’ye ulaşmış durumda. ABD’de de ise toplamda 335 vaka görülürken bunlardan 17’si ölümle sonuçlandı. Ayrıca ölümlerin büyük çoğunluğu Washington’da meydana geldi.

13 Mart - 22 Mart tarihleri arasında Austin şehrinde düzenlenecek olan SXSW’de birçok şirket teknoloji ve eğlence konferansları düzenleyecekti. Ayrıca Google da I/O geliştirici konferansını iptal ettiğini duyururken Facebook, Microsoft ve TED de benzer iptal kararları aldı.