Koca'dan İstanbul'da Görülen Corona Virüsü Hakkında Açıklama

Son zamanlarda gündeme sıkça konu olan Corona virüsü ilk önce Çin’in Wuhan ketinde görüldü. Ardından çok kısa bir sürede Çin, Güney Kore, İtalya, İran gibi ülkelere sıçrayan virüs, resmi açıklamalara göre henüz ülkemizde yok. Fakat geçtiğimiz günlerde İstanbul’da görülen Corona virüsü biranda herkesi paniğe sürükledi. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da görülen corona virüsü hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık sosyal medya hesabından Corona virüsüne dair açıklama yapıyor. Ülkemizde bulunduğu iddia edilen COVID-19 tipli Corona vakasının doğru olmadığını ve bu virüsün henüz ülkemize gelmediğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde, doktorların bir hastaya Corona virüsü tanısının koyulduğu ileri sürüldü. Bunun üzerine olay kısa sürede büyüdü ve halk endişeye kapıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorlar tarafından hastaya konan Corona tanısının yeni corona virüsü olmadığını ifade etti. Koca, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

“Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Corona virüs (COVID-19) değil, Human corona virüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle.”

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere Corona virüsü aslında içinde birden fazla çeşidi barındırıyor. Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan virüs COVID-19 ile tanımlanıyor. Corona virüsü aslında ilk defa 1960 yılında keşfedildi. Bu virüs ilk çıktığı zaman yine Çin, Suudi Arabistan gibi ülkelerde görüldü. Şu an gündemde olan Corona virüsü COVID-19 olarak geçiyor ve henüz ülkemizde bu virüse sahip bir kişi tespit edilemedi. Bakan Fahrettin Koca, konunun sıkı takipçisi olduklarını ifade etti.