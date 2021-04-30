Tam Kapanmada Hangi İş Yerleri Açık ve Kapalı Olacak?

Türkiye, dün akşam itibarıyla hükümetin "tam kapanma" olarak isimlendirdiği yeni bir döneme girdi. Bu dönemde bazı vatandaşlar evlerinde kalacak, bazıları ise çalışmaya devam edecek. Peki bu süreçte hangi iş yerleri açık, hangileri kapalı olacak?

Türkiye, bugün itibarıyla yeni bir kapanma dönemine girdi. Hükümetin "tam kapanma" olarak isimlendirse de aslında pek öyle olmayan bu dönem, 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'e kadar devam edecek ve vatandaşların bir bölümü, bu dönemde vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu evlerinde geçirmek durumunda olacaklar. Bazı vatandaşlar ise düne kadar olduğu gibi işlerine gidip gelmeye devam edecek.

Tam kapanma dönemi, vatandaşların kafasını karıştıran bazı bilinmezlerle geldi. Aslında İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yayımladığı genelge ile hangi iş yerlerinin açık hangilerinin kapalı olduğunu zaten açıkladı. Bu bağlamda genel olarak küçük esnaf dışındaki pek çok iş yerinin açık kalacağını söylemek mümkün. Peki, bu konuyla ilgili bilinmesi gereken şeyler neler? Vatandaşlar, önümüzdeki süreçte hangi iş yerlerinden hizmet alıp, hangilerinden alamayacaklar?

Tam kapanmada açık ve kapalı olacak iş yerleri şöyle

Araç sahipleri, tam kapanma döneminde lastikçilere ya da araç muayene istasyonlarına gidebilecekler. Öte yandan, yetkili servislerin acil müdahale bölümleri de tam kapanmada açık olacak. Ancak kaportacı, motor ustaları ve otomobil tamirine ilişkin diğer iş yerleri, tam kapanma döneminde hizmet veremeyecek.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde de belirtilmiş olduğu gibi imalat, lojistik, üretim ve sağlık sektörleri dışındaki iş yerleri kapalı kalacak. Bankalar ve noterlerin kısmen de olsa açık kalacağı tam kapanma dönemi boyunca kuaför, spor salonu, berber, hamam, halı saha, güzellik merkezi ve AVM gibi işletmeler, tamamen kapalı olacaklar.

Adı tam kapanma olsa da gerçekte böyle bir şeyin olmadığı dönemde, Türkiye'de en çok istismar nedeni haline gelen marketlerin de açık olduğunu söylemek gerekiyor. Yani tıpkı geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta sonları ve diğer günlerde de vatandaşlar, belirli saatler içerisinde marketlere giderek, ihtiyacı olan ürünleri alabilecekler. Bu bağlamda marketlerle birlikte bakkal, kuruyemişçi, manav, kasap ve tatlıcı gibi işletmeler de 10:00 ila 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

17 günlük kısıtlama döneminde eczane, kargo, gazete, su ve tüp dağıtım şirketi gibi yerler de hizmet vermeye devam edecek. Bu süreçte cenaze işlemleri sürdürülecek. Vatandaşlar, toplam 10 kişiyle sınırlı olmak üzere defin işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kafe ve restoran gibi işletmelerde ise içeride yeme imkanı sunulmayacak. Bu işletmeler isterlerse, 24 saat boyunca paket servis yapabilecekler. Ayrıca bu dönemde alkollü içki satışının yasak olduğunu da hatırlatmak gerek.