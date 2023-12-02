Tarihi değiştiren liderler, genellikle büyük olayların veya devrimlerin mimarları olarak anılır ancak onların hayatları ve kişilikleri hakkında bilinmeyen yönler de sıklıkla merak konusudur. Büyük İskender’den I. Elizabeth’e, Stalin’den Hitler’e kadar önemli etkiler yaratan bu kişilerin pek öne çıkmayan özelliklerini öğrenince biraz şaşırabilirsiniz.

Özellikle tarihçiler ve tarihe ilgi duyanlar için liderlerin hayat hikâyeleri oldukça büyüleyicidir. Birçok liderin hayatını bilsek de yaşamlarının perde arkasında, insanlık tarihini nasıl şekillendirdiğini keşfederken sıra dışı detayları da öğreneceksiniz.

Fiziksel özelliklerinden fobilerine kadar işte tarihteki liderlerin bilinmeyen yönleri:

Tarihçilerin birçoğu tarafından “en başarılı kumandan” olarak görülen Büyük İskender

Büyük İskender’in resmedilen fotoğraflarında kendisi uzun gözükse de aslında Makedon standartlarına göre biraz kısa boyluydu. Savaş taktiklerinin birçok akademide ders olarak işlendiği İskender; Aristo’dan felsefe, tıp, din ve ahlak dersleri de almıştı.

Büyük İskender için megalomani ve paranoya belirtileri gösterdiği söylenirken şaşkına uğratacak bir diğer iddia ise generali ve koruması Hephaestion ile aralarında cinsel ilişki olduğu yönünde. Bu iddianın kaynağının ise Sinoplu Diogenes'e atfedilen mektuplardan geldiğini belirtelim.

İskender’in, yaralandığı savaşların ardından savaş bölgesindeki halkı katlettirdiğini, üç karısı olduğunu, askerlerinin formunu koruması için sürekli soğan yedirdiğini; tiyatro, flüt, şiir ve avlanmak gibi hobileri olduğunu da biliyor muydunuz?

Sezar’ın hakkını Sezar’a versek de hakkındaki iddialardan bahsedebiliriz.

Büyük İskender gibi hiçbir savaşı kaybetmeyen Sezar, kendisine yapılan yanlışları affetmeyen birisiydi. Öyle ki korsanlar tarafından kaçırılıp sonrasında kurtulan Sezar, hepsini yakalatıp idam ettirmişti.

Sadece Roma vatandaşlarının birbiriyle evlenmesi kuralından dolayı Kleopatra ile evlenemeyen Sezar, 14 yıl boyunca ilişkisini sürdürmüştü. Hemcinsi ile de ilişkisi olduğuna dair pek çok iddia olsa da aslında bunu kanıtlayan hiçbir şey yok. Ayrıca Sezar’ı düşününce birçoğumuz tacı ile hayal ederiz. Taç takmasının sebebi ise aslında dökülen saçlarını gizlemekti.

Papa’nın, ölümünü kutlama hâline getirdiği Fatih Sultan Mehmet

Günümüzde bile ölümü hakkındaki tartışmaların devam ettiği Fatih Sultan Mehmet, bazı tarihçilere göre “gut” rahatsızlığından hayatını kaybetti. Yerli ve yabancı birçok araştırmacı ve tarihçi ise onun zehirlendiğini savunur.

Doğu Seferi için Hünkâr Çayırı’nda kurulan çadırda ağrılarının arttığı, doktorların da ayağından kan aldıkları ve bunun üzerine ağrılarının daha da yükselmesi üzerine özel bir ilaç yüzünden kan kusarak öldüğü de nakledilir. Zehirlenme iddialarının sebebi de buna dayandırılır.

Fatih Sultan Mehmet’in pek bilinmeyen özellikleri arasında ise şair olduğu vardır. 30’a yakın şairi maaşa bağladığı da bilinir. Kanuni’den önce bir kanunname hazırlattığı, Otlukbeli Savaşı’nda Uzun Hasan’ı yenince zaferi kutlamak için 40 bin esiri serbest bıraktığı da Fatih Sultan Mehmet hakkında pek bilinmeyenler arasında bulunur.

Fatih Sultan Mehmet’in ölümünün ardından Papa’nın kutlama amacıyla üç gün çanları çaldırdığını, Hristiyanların Konstantinopolis’in düşmesini “dünyanın sonu” olarak değerlendirdiklerini ve Fatih’i Deccal olarak gördükleri de herkesin bilmediği diğer detaylardır.

En uzun süre iktidarda kalan Osmanlı Padişahı Sultan Süleyman

Sultanların en adili olarak bilinen Sultan Süleyman, imparatorluk sınırları içerisinde “Kanuni” olarak anılsa da aslında kendisi sıfırdan bir kanun yapmamış, kendisinden önce yapılanları derleyip toparlamıştır.

25 yaşında tahta çıkan Sultan Süleyman’ın hikâyesi dizilere konu olmuş olsa da bazı detaylar akıllarda kalmamış olabilir. Sultan Süleyman’ın 30 sene içerisinde katıldığı 25 seferi bizzat kendisi yönetmesi onu öne çıkaran özelliklerden biriyken aynı zamanda 46 yıl ile en uzun süre iktidarda kalan padişah da.

Dünyanın yarısına sahipken diğer yarısını da Kanuni’den almak isteyen V. Charles

“Üzerinde güneş batmayan imparatorluk” sözü İngiliz İmparatorluğu için kullanılsa da aslında bu ünvanı alan Kutsal Roma İmparatoru Şarlken’di (V. Charles). Şarlken’in “Yeni Dünya” olarak bilinen Amerika’nın tamamen işgal edilmesine liderlik etmesinin yanı sıra iktidarı sırasında Protestanlığın ortaya çıkmasına da şahitlik ettiği satır aralarında olan detaylar.

Şarlken’in annesi Kastilyalı Juanna İspanya’nın Müslümanlardan geri alınmasının baş mimarı olan kişilerin kızı. Juanna’nın akıl hastası olduğu ise herkesin bilmediği başka bir bilgi. Habsburg Hanedanı’na mensup birçok kişi gibi Şarlken’in de çenesi normalden daha uzundu. Ayrıca Şarlken, sara hastalığından çok çekmiş olsa da sıtmadan ölmüştü.

İngiltere’yi süper güç yapan I. Elizabeth

I. Elizabeth deyince akılda kalanlardan biri de düşmanlarına karşı acımasız olduğudur. Öyle ki kendisine komplo kuran erkekleri idam ettirdikten sonra parçalarını ibretiâlem olsun diye şehir girişlerine koydururdu.

Çiçek hastalığı sebebiyle yüzündeki izleri beyaz fondötenle kapatan I. Elizabeth, şekerlemeye düşkünlüğü ile de birkaç dişini kaybetmişti.

I. Elizabeth’in Osmanlı ile bağlantıları da oldukça fazlaydı. İspanyolları yenmek için Osmanlı’dan yardım istediği gibi Safiye Sultan ile mektuplaşarak birbirlerine kozmetik ürünler gönderiyorlardı. I. Elizabeth’in doktorunun kayınbiraderi Osmanlı sarayında görevli iken Osmanlı’nın Katolik Avrupa’nın ablukası yüzünden alamadığı bazı önemli madenler I. Elizabeth’in İngiltere’sinden temin edilmişti.

Saça sakala bile vergi kesen Çar Büyük Petro

Rus alfabesini modernize eden Büyük Petro, Jülyen takvimini de uygulamaya sokmuştu. İlk Rus gazetesi onun döneminde yayımlanırken Büyük Petro, uygulamalarına isyan eden oğluna bile acımamıştı.

Büyük Petro’nun Hollanda’dayken diş çekmeyi bile öğrendiği kimsenin bilmediği detaylar arasında yer alırken bazı kaynaklarda St. Petersburg’un inşası sırasında 10 bin ila 100 bin arasında kişinin öldüğü yoktur.

Uzun boylu, güçlü ve kuvvetli olan Büyük Petro, içkiye ve eşek şakalarına oldukça düşkündü. Eski Rusya’yı temsil ettiğini düşündüğü için sakal bırakanları vergiye bağlayan Büyük Petro’nun hayranları arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bulunuyor.

Amerika’nın ilk başkanı George Washington

George Washington, başkan seçildikten sonra ortaya atılan kral ilan edilmesi gerektiği fikrini reddederek Amerikan demokrasisinin kurumsallaşmasında rol model olmuştu. Ordu komutanı olarak cephede bizzat savaşan ilk ve son Amerikan başkanı da George Washington’du. Karısı Martha Washington ise Bağımsızlık Savaşı’nın neredeyse tamamını kocasıyla beraber cephede geçirdi.

George Washington’un dişlerinden bazıları takmaydı. Takma dişlerin ahşap olduğu yönünde rivayetler olsa da dişleri, hayvan dişlerinden yapılmıştı veya serbest bıraktığı kölelerden satın aldığı dişlerdi.

Hiçbir zaman okula gitmeyen George Washington, sadece birkaç özel hocadan ders almıştı. George Washington, çok iyi bir atlet ve biniciydi. Ülkenin önde gelen likör ve viski üreticilerinden biriydi. Topraklarında marihuana yetiştirirdi ve katır kullanan ilk çiftçiydi.

George Washington’un ilklerinden biri arasında da Amerika tarihindeki en kısa başkanlık yemini konuşması bulunuyor. Yemini sadece 133 kelime ile yaparak bir ilke daha imza atmıştı. Başkan olan ilk mason olması da George Washington’un özelliklerinden biri.

Son olarak George Washington’un peruk taktığı yaygın olarak bilinse de o hiçbir zaman peruk takmamıştı.

İlk büyük fakat eli kanlı devrimci Vladimir Lenin

Mumyalanan ilk komünist lider Vladimir Lenin’in ölümü hakkında pek çok rivayet vardır. Bazı Rus tarihçiler onu mumyalatıp Kızıl Meydan’da sergileyen Stalin tarafından zehirlenip öldürüldüğünü düşünürken bazılarına göre de sanıldığı gibi frengi değildi ve stresten ya da kalıtsal sebeplerden ölmüştü.

Lenin, gece uyumadan önce ayakta, lambanın altında saatlerce kitap okurdu ve bunu yaparken asla kıpırdamazdı. Lenin hiç sigara içmediği gibi yanında da içilmesine asla izin vermezdi. Ayrıca felç geçirdikten sonra sol eliyle yazı yazmayı da öğrenmişti.

Lenin’in mumyalanmış bedeninden çıkarılan beyni, günümüzde Moskova’da muhafaza edilmeye devam ediyor. Rusya Kamuoyu Fonu’nun anketine göre de Rus halkının yüzde 50’den fazlası artık onun gömülmesini istiyor.

Ulusun küçük babası ve bücür lakapları ile de anılan Stalin

Bu isimleri tabii ki kısa boyu yüzünden almıştı. Stalin, 1940’ta dünyanın en nefret edilen adamlarından biriyken Hitler’e karşı verdiği mücadele ile bir anda aziz ilan edilmişti. Asıl ismi Losif Vissarionovich Dzhugashvili idi. Gürcü olan Stalin, Rusçada “Çelik Adam” anlamına gelen ismini 1910’dan sonra kullanmaya başladı.

İki yaşında at arabasında geçirdiği bir kaza sonucu Stalin’in sol kolu diğerine göre daha kısa kalmıştı. Bu yüzden de Rus ordusuna alınmamıştı. Çocukken geçirdiği çiçek hastalığı sebebiyle de yüzünde izler kalmıştı. Stalin’in resmî fotoğraflarında ise bu izler rötuşlanıyordu.

12 yaşından büyük çocukların da vatan haini olarak öldürülebileceği emrinin vermesinin yanı sıra aldığı pek çok kararla tarihe zalim bir diktatör olarak geçen Stalin, II. Dünya Savaşı’nın bitirilmesindeki rolü ile iki kez Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Ayrıca 1939 ve 1942 yıllarında TIME dergisi tarafından “Yılın Adamı” seçildi.

Tarihin tartışmalı figürlerinden biri Che Guevara

Ya sevilen ya da tamamıyla nefret edilen Che için arası olmadı. Bazıları onun acımasız bir katil olduğunu düşünürken bazıları ise kahraman devrimci ilan ediyordu. Che, eli silahlı serseri ve ağzı purolu devrimci olarak bilinse de gençliğinde anti-sosyal birisiydi.

Spekülasyonlar olsa da kendisi bir doktordu. Eğitimini tamamladıktan sonra ise cüzzam hastalığına epey kafa yormuştu.

İrlanda asıllı bir ailenin oğlu olan Che, Küba için savaş verse de hiçbir zaman Küba vatandaşı olmamıştı. İdamından sonra ise Che’nin iki eli kesilmiş ve kimlik doğrulaması için Buenos Aires polisine gönderilmiş, sonrasında tekrar Küba’ya yollanmıştı. Bolivya’da yakalanıp öldürülmesinde ise öldüğünün tüm dünyaya gösterilmesi için yüzüne yara almamasına dikkat edilmişti.

Dünyayı altüst eden Adolf Hitler

Avusturya doğumlu Adolf Hitler, kıyımların gerçekleştiği toplama kamplarını hiç ziyaret etmediği gibi soykırım hakkında da hiç konuşmadı.

Volkswagen’in Beetle modeli, özellikle Hitler’in tavsiyelerine göre şekillendirilmişti. Buna rağmen Hitler, hiçbir zaman araba sürmeyi öğrenmedi.

Hitler’in aşırı gaz sorunu vardı ve tırnaklarını yiyordu. Ayrıca uykusuzluktan da muzdaripti. Elmalı pasta, sıcak çikolata ve çikolata onun tutkusuydu. Sakallarını asla başkasına kestirmezdi. Hitler ayrıca vejetaryendi. Uzun yürüyüşler yapsa da Hitler hiçbir zaman spora ilgi duymadı. Kolonya ve sigaradan nefret etmesi ise onun pek bilinmeyen diğer özellikleri arasında.

Peki ya daha yazmadığımız ve sizin bildiğiniz neler var?

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