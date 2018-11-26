Tasarımıyla Göz Dolduran Elektrikli Pick-up: Rivian R1T

Pikapların dünyası değişiyor. Hem ekonomik, hem de eğlenceli, elektrikli arazi araçları yakında yollarda olacak.

ABD menşeili Rivian şirketi ilk elektrikli pikabını tanıttı. R1T adı verilen model ile şirket, pikap, kamyonet gibi çok amaçlı kullanıma uygun araçların sürücülerine, elektrikli araçların sadece rekabetçi değil, benzin ve mazot ile çalışan araçlardan çok daha iyi olduklarını ispatlamayı amaçlıyor. 2018 Los Angeles Otomobil Fuarında görücüye çıkan R1T, sürücülerine 400 mile kadar (yaklaşık 643 km) menzil ve standart dört çeker özellikleri sunuyor.

Selefleri arasında kesinlikle farklı bir görünüşe sahip olan bu araç, geleneksel pikapların iri çamurluklarına, dolgun hatlarına sahip olsa da, modern dokunuşlarla ve göz alıcı LED aydınlatması ile de bir pikaptan ve elektrikli bir araçtan beklenileni harmanlayarak kullanıcılarına sunuyor.

Şirket "Elektrikli Macera Araçları" olarak tanımladığı Off-Road araçlarını yüksek teknik özelliklerle donatırken, aynı zamanda kabin içinde de sürücüsüne biraz eğlence sunmayı ihmal etmemiş. R1T, 34 derece yaklaşma açısı, 30 derece ayrılma açısı ve 26 derece rampa yaklaşma açısı değerlerine sahipken, 45 derecelik eğimli yolları rahatlıkla çıkabilecek kabiliyete sahip.

Gelecekten gelmiş gibi gözüken aydınlatmaları, konsol tasarımı, araç içi eğlence sistemi bu arazi aracını şehir yollarında gördüğümüzde, rahatlıkla kabul edeceğimiz bir kategoriye koymuş. Bunun yanı sıra, pikapların doğasından gelen geniş arka yükleme bölümüne, ilginç ve yaratıcı bir konseptle 330 litre yükleme kapasiteli bir ön yükleme bölümü eklenmiş.

Tüm bu fonksiyonellik ve arazi kabiliyeti aynı zamanda iddialı bir performans ile sunuluyor. Aracın 0-100 km hızlanması sadece 3 saniye iken, bu hırçın görünümlü dev, piyasada yer alan bir çok binek aracın ulaşamadığı bir performans değerine ulaşabildiğini de ispatlıyor. En büyük rakibi olması beklenen Tesla'nın SUV'si ve Ford'un hibrit F-150'sinin karşısına bu değerlerle çıkarak, onlardan hiç de geri kalmayacağını gösteriyor.

Rivian R1T, tasarımın, farklı kullanım amaçlarıyla birleştiği, performanstan ödün vermeden, en yüksek güvenlik standartlarının da kullanıcılara sunulabileceğini gösteren bir araçla piyasalara giriş yapıyor. Öncelikli olarak 2020 yılında Amerika'da satışa sunulacak olan bu etkileyici arazi aracını, umuyoruz ki çok yakın zamanda ülkemizin sokaklarında da görmeye başlarız.