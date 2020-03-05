TCL'den Katlanabilir Telefonlarda Çığır Açacak İki Telefon

Çinli teknoloji şirketi TCL Communication, katlanabilir telefonlara farklı bir bakış açısıyla yaklaştığı iki telefonunu tanıttı. Şirketin telefonlarından birisi "katlanabilir genişletilebilir" olurken diğeri 3 ekrana sahip durumda.

Son iki yıl içerisinde artan örnekleriyle karşımıza çıkan katlanabilir telefonlar, şüphesiz ki akıllı telefonların geleceğini temsil ediyorlar. Bugüne kadar başta Samsung ve Motorola olmak üzere birçok şirketin katlanabilir telefon ürettiğini ve piyasaya sürdüğünü gördük.

Bugünse katlanabilir telefonların ana hedefi olan geniş ekranı farklı bir yöntemle karşımıza çıkaran iki yeni akıllı telefon tanıtıldı. TCL Communication tarafından tanıtılan iki yeni akıllı telefon, birbirinden farklı konseptlerin aynı isim altında geliştirildiğini gösteriyor.

Kaydırılabilir genişletilebilir akıllı telefon:

TCL’nin ilk konsepti ve aynı zamanda en tartışmalı olan cihazı, şirket tarafından dünyanın ilk 'kaydırılabilir genişletilebilir akıllı telefon' olarak tanıtıldı. Cihaz, ekranı genişletilmediği zaman bile günümüzde alışık olduğumuz amiral gemisi görünümünü tamamıyla taşıyor.

TCL’nin ilk konsepti, genişletilmediği zaman 6,75 inçlik bir ekrana sahip. Cihaz, AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor ve yalnızca 9 mm kalınlığa sahip. TCL’nin yeni akıllı telefonu olacak bu konseptin içindeyse telefonu özel kılan birçok özellik bulunuyor.

Cihazın ön ve arka panellerinin arasında yalnızca bir tuşa basarak aktif edilebilen iki adet motor bulunuyor. Bu motorlar, telefonu bir yana iterek altında yatan ikinci bir ekranı ortaya çıkarıyor. Bu ekran, telefon kullanılmadığı takdirde otomatik olarak yeniden içeri giriyor.

TCL’nin akıllı telefonu, genişletildiği takdirde 7,8 inçlik bir ekrana sahip oluyor. Bununla birlikte arayüz geniş ekrana adapte olabilsin diye de birçok yazılımsal geliştirme almış durumda. Bu geliştirmeler arasında TCL tarafından cihaza özel olarak hazırlanan bölünmüş ekran ve çoklu görev yazılımları bulunuyor.

3 ekrana sahip katlanabilir telefon:

TCL’den gelen ikinci akıllı telefon, akıllı telefonlar ve küçük boyutlu tabletler arasındaki farkı resmen kapatıyor. Bu cihaz, 6,7 inçlik ekrana sahipken bir anda katlı ekranları açılarak 10 inçlik bir ekrana sahip olabiliyor. Böylece yanınızda hem tablet hem de akıllı telefon taşıyabilir oluyorsunuz.

TCL, üç ekranını da tek bir telefonda birleştirebilmek için kendi bünyesinde geliştirilen DragonHinge ve ButterflyHinge isimli iki menteşe teknolojisini kullandı. Bu teknolojiler, cihazın katlanabilirliğini olabilecek en yumuşak seviyeye getirdi. Bununla birlikte telefon katlı durumdayken ekranlar arasında herhangi bir boşluk gözükmüyor.