Motorola, orta segmentte uygun fiyatlı bir seçenek olarak Moto G8'i seviyesine göre iyi denebilecek teknik özellikleriyle tanıttı. Moto G8, selefi Moto G7'nin geliştirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor.

Moto G serisi, Motorola'nın orta seviye özellikleri bir araya getiren, bütçe dostu akıllı telefon serilerinden biri. Akıllı telefon üreticisi son olarak Moto G8 Power ve Play'i tanıtmasının ardından şimdi de Moto G8'i kullanıcıların beğenisine sundu.

Moto G8, Moto G7'nin geliştirilmiş versiyonu olarak gelse de çok büyük bir değişim sunmuyor. Moto G7'nin Snapdragon 632 işlemcisi ve 3.000 mAh bataryası, Moto G8'de Snapdragon 665 ve 4.000 mAh batarya ile güncellendi. Ayrıca ilginç bir şekilde, Moto G8'de 15 W yerine 10 W şarj desteği var.

Moto G8'in ekranında 6.4 inç HD+ çözünürlüklü LCD panel yer alıyor. Moto G7'de ise 6.2 inç FHD+ ekran vardı. Yani şarj desteğinin yanı sıra, ekran kalitesinde de bir düşüş var. Çözünürlük farkları her zaman belirgin olmasa da, daha büyük ekran ve daha düşük çözünürlük, kalitede olumsuz bir etki yaratabilir.

Moto G8, kağıt üzerinde daha iyi kamera özellikleriyle geliyor. Arkada 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera (119 derece görüş alanı) ve 2 MP makro kamera içeren üçlü kamera kurulumu var. Öne tarafta ise kamera deliğine yerleştirilmiş 8 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Cihaz, 4GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama alanı sunuyor. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan akıllı telefonda 3,5 mm jak girişi de bulunuyor.

Motorola Moto G8 fiyatı

Moto G8, 282 dolarlık fiyatıyla Brezilya'da satışa sunuldu. Motorola, telefonun önümüzdeki haftalarda Asya, Avustralya, Avrupa ve Latin Amerika'da da piyasaya sürüleceğini belirtti.

Motorola Moto G8 özellikleri