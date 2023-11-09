Çinli teknoloji şirketi TECNO, CAMON 20 serisi akıllı telefonlarını Türkiye'de satışa sundu. Sundukları özelliklere göre farklı fiyat aralıklarında olan telefonlar, ilgi görmeyi başaracak gibi duruyor.

Son dönemlerde ses getirmeyi başaran teknoloji şirketlerinden TECNO, yepyeni modellerini Türkiye pazarına getirdi. Bu bağlamda; etkileyici özelliklerle donatılan CAMON 20 serisi, an itibarıyla Türkiye'de. CAMON 20, CAMON 20 Pro ve CAMON 20 Premier 5G isimli modeller, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki TECNO'nun Türkiye'deki yeni akıllı telefonları tüketicilere neler vadediyor?

Karşınızda TECNO CAMON 20 serisi

TECNO CAMON 20:

TECNO CAMON 20, yeni nesil teknolojilerle donatılan modellerden bir tanesi. Bu akıllı telefondaki en etkileyici özelliklerden biri, 64 MP'lik RGBW Ultra sensör. Özel bir teknolojiyle donatılan ve ilk kez TECNO tarafından kullanılan sensör, kameranın ışık yakalama performansını yüzde 50'den fazla artırıyor. Bu da tüm koşullar altında ancak en çok da düşük ortam koşullarında eşsiz bir performans yakalanmasını sağlıyor.

Telefonun diğer özelliklerine baktığımızda ise 6,67 inç AMOLED ekran, MediaTek Helio G85 işlemci ve 5.000 mAh kapasiteli batarya bizleri karşılıyor.

TECNO CAMON 20 teknik özellikleri:

Ekran 6,67 inç AMOLED, 60 Hz, FHD+ İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 8 GB (+8 GB Sanal) Depolama 256 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 64 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (33W) İşletim Sistemi Android 13

TECNO CAMON 20 Pro:

TECNO CAMON 20 Pro 5G'de de yine 64 MP'lik özel teknolojili kamera dikkatimizi çekiyor. Bu modelde, CAMON 20'ye ek olarak 2 MP'lik bir makro kamera ile karşılaşıyoruz. Tabii bu model, küçük kardeşine kıyasla daha güçlü teknik özelliklerle donatıldı.

TECNO CAMON 20 Pro 5G, MediaTek Helio G99 işlemciden güç alıyor. Bu güç 8 GB sanal RAM desteğine de sahip olan, toplam 16 GB'lik RAM ile destekleniyor. 5.000 mAh kapasiteli batarya ile donatılan akıllı telefon, 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip. Telefonun MediaTek Dimensity 8050 işlemcili versiyonu da var ve bu varyant, 5G desteği de sunuyor.

TECNO CAMON 20 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6,67 inç AMOLED, 120 Hz, FHD+ İşlemci MediaTek Helio G99 RAM 8 GB (+8 GB Sanal) Depolama 256 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 64 MP + 2 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (33W) İşletim Sistemi Android 13

TECNO CAMON 20 Premier 5G:

Serinin en iyi modeli olarak karşımıza çıkan TECNO CAMON 20 Premier 5G'yi diğerlerinden ayıran ilk özellik, ana arka kamerası. Bu telefondaki ana kamera, 50 MP çözünürlük değerine sahip. Ayrıca özel bir OIS teknolojisiyle tanıtıldı. Telefonun OIS sistemi, saniyede 5.000'e kadar titreşimi engelleyebiliyor. Bu da hareket hâlindeki çekimler için önemli. Ayrıca bu telefonda 100 MP ultra geniş açılı kamera görüyoruz.

MediaTek Dimensity 8050 işlemci ile 512 GB depolama alanı dışında kalan özellikler, CAMON 20 Pro 5G ile aynı.

TECNO CAMON 20 Premier 5G teknik özellikleri:

Ekran 6,67 inç AMOLED, 120 Hz, FHD+ İşlemci MediaTek Dimensity 8050 RAM 8 GB (+8 GB Sanal) Depolama 512 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 108 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (45W) İşletim Sistemi Android 13

TECNO CAMON 20 serisi fiyatları:

Versiyon Fiyatı TECNO CAMON 20 9.499 TL TECNO CAMON 20 Pro 4G 10.299 TL TECNO CAMON 20 Pro 5G 13.999 TL TECNO CAMON 20 Premier 5G 24.999 TL

TECNO'nun Türkiye'deki yeni akıllı telefonlarına e-ticaret platformları ile teknoloji perakendecileri üzerinden erişilebiliyor.

TECNO CAMON 20 inceleme videomuz için: