TECNO, çok beklenen Camon 40 serisi telefonlarını resmen tanıttı. 4 modelden oluşan seri, dikkat çeken özelliklerle geliyor.

6 Mart’ta sona erecek MWC 2025’te yerini alan firmalardan biri de TECNO’ydu. Ülkemizde de faaliyet gösteren teknoloji devi, merakla beklenen CAMON 40 serisini tanıttı. Seri; Camon 40, Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G ve Camon 40 Premier 5G olmak üzere 4 modelden oluşuyor.

Cihazların aslında hepsi birbirine çok benzer. O yüzden her birini detaylı olarak anlatmayacağız. Farklarını teknik özellikleri kısmından görebilirsiniz. Genel olarak karşılanabilir bir fiyata premium kamera deneyimi sunacak telefonlar olduğunu söyleyebiliriz.

Karşınızda Camon 40 serisi

Standart Camon 40, serinin en alt modeli. 6,78 inç 120 Hz ekran, Helio G100 işlemci, 50 MP’lik OIS kamera, 5200 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor. Camon 40 Pro modeli ise aslında büyük oranda standart modelin aynısı. Aralarındaki fark, ön kamearanın 32 MP yerine 50 MP olması ve sadece 256 GB ile sunulması.

Camon Pro 5G de düz Camon 40 Pro’ya benzer diyebiliriz. 5G olmasının yanı sıra diğerinden farkı Dimenstiy 7300 işlemci ve 144 Hz ekranla gelmesi. Ayrıca bu modelde 12 GB RAM seçeneği de var.

Son olarak Camon 40 Premier’e bakalım. Bu cihazda 6,67 inçlik 144 Hz’lik bir ekran görüyoruz. Telefon, özellikle yapay zekâ konusunda güçlü diyebileceğimiz Dimensity 8350’den güç alıyor, 5100 mAh’lik bataryayla geliyor. Arkasında ise 50 MP, 50 MP telefoto ve 50 MP ultra geniş olmak üzere 3’lü kamera görüyoruz.

TECNO, bu telefonların fiyatlarını ve nerelerde satılacağına dair henüz bir bilgi paylaşmadı. Detayların ilerleyen zamanlarda geleceği ifade edilmiş. Camon 30 serisi ülkemize gelmişti. Bu yüzden bu telefonların da geleceğini tahmin ediyoruz.

TECNO Camon 40 teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 1080p, 120 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Helio G100 Ultimate RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5200 mAh (45W) İşletim sistemi HIOS 15 (Android 15)

TECNO Camon 40 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 1080p, 120 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Helio G100 Ultimate RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 50 MP Batarya 5200 mAh (45W) İşletim sistemi HIOS 15 (Android 15)

TECNO Camon 40 Pro 5G teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 1080p, 144 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 7300 RAM 8/12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 50 MP Batarya 5200 mAh (45W) İşletim sistemi HIOS 15 (Android 15)

TECNO Camon 40 Premier teknik özellikleri