TECNO, yeni bir marka elçileri projesi başlattı. Akıllı telefon devi, ürünlerinin daha samimi bir şekilde keşfedilmesini sağlayacak projeyle kullanıcılarını reklam yüzü yapacak.

Akıllı telefonlarıyla Türkiye’de de ses getiren şirketler biri olmayı başaran TECNO, müşteri sadakati konusunda önde gelenlerden biriydi. Teknoloji devi, şimdi de özel bir marka elçileri kampanyası başlattı.

Şirket, başlattığı yeni kampanyasıyla marka ile kullanıcılar arasındaki ilişkiyi daha da derinleştirmek istediğini söylüyor.

TECNO, kullanıcılarını reklam yüzü yapıyor

Yeni marka elçileri projesi, markanın kullanıcılarına reklamlarda yer vermeyi amaçlıyor ve iki aşamadan oluşuyor. Tamamlanan ilk aşamada şirket, TECNO’yu en iyi şekilde temsil eden kullanıcılarını belirledi.

Bunun ardından da belirlenen kullanıcıların TECNO’nun reklamlarında yer alacağı ve ürünleri diğer müşterilere tanıtacağı aktarıldı. TECNO, bu şekilde ürünlerinin daha samimi bir şekilde keşfedilmesinin sağlanacağını söylüyor.

TECNO, Şikayetvar platformu verileriyle müşteri sadakati en yüksek cep telefonu markalarından biri seçilmişti. Şirket, WhatsApp ve e-posta gibi kanallardan müşterileriyle düzenli olarak iletişimde olduğunu söylerken bugün itibarıyla destek ihtiyacı duyan 16 bin 590 kullanıcıyla iletişim kurduğunu ve ihtiyaçlarına çözüm sunduğunu ifade ediyor.