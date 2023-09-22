TECNO, Samsung Galaxy Z Flip serisine rakip olacak katlanabilir ekranlı telefonu "Phantom V Flip 5G"yi duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan telefon, kabul edilebilir bir fiyatla satılacak.

Hem uygun fiyatlı hem de üst düzey telefonlarla Türkiye'de de ilgi çekmeye başlayan Çinli teknoloji firması TECNO, düzenlediği bir etkinlikte Samsung Galaxy Z Flip5'e rakip olacak yeni akıllı telefonu "Phantom V Flip 5G"yi duyurdu. Dikey düzlemle katlanabilen kapaklı telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki TECNO Phantom V Flip 5G tüketiciye neler vadediyor?

TECNO'nun yeni akıllı telefonu, iç kısımda çok da şaşırtıcı değil. Öyle ki katlanabilir ekranımız 6.9 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlük sunuyor ve 1.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Ayrıca 120 Hz tazeleme oranı da Phantom V Flip 5G'nin ekranında karşımıza çıkıyor. 200 bin katlamaya kadar dayanıklı olan ekranda, 32 MP çözünürlük sunan selfie kamera yer alıyor.

Karşınızda TECNO Phantom V Flip 5G

TECNO Phantom V Flip 5G'yi benzerlerinden ayıran özelliklerinden bir tanesi kapaktaki ekran. Bugüne dek ya küçük bir ekran ya da dörtgen panel gördük. TECNO bu durumu değiştirdi. Phantom V Flip 5G'de dairesel bir ekrana yer veriliyor. 1.32 inç boyutundaki bu ekran 466 x 466 piksel çözünürlük değerine sahip. Kullanıcı bu küçük ekranı bildirimler veya kamera için kullanabilecek.

TECNO'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek Dimensity 8050 işlemciden güç alıyor. Bu güç 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. 45W hızlı şarj destekli 4.000 mAh bataryaya sahip olan telefon, Android 13 tabanlı HiOS 13.5 arayüzü ile çalışıyor. Bluetooth 5.3, bu telefonun bağlantı seçeneklerinden biri olarak karşımıza çıktı.

Az önce bahsettiğimiz dairesel kapak ekranı, çevresinde TECNO Phantom V Flip 5G'nin kamera kurulumunu barındırıyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan ana kamera ile 13 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera yer alıyor. TECNO, ana kamerada ışık geçirgenliğini yüzde 60 artıran RGBW sensör tercih etti. TECNO, katlanabilir ekranlı telefonunun kullandığı özel teknolojiler ile düşük ışıklı ortamlarda etkileyici bir deneyim sunacak.

TECNO Phantom V Flip 5G teknik özellikleri:

Ekran 6.9 inç, FHD+, 120 Hz, 1.000 nit

1.32 inç, 466 x 466 piksel İşlemci MediaTek Dimensity 8050 RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 64 MP + 13 MP Batarya 4.000 mAh (45W) İşletim Sistemi Android 13 (HiOS 13.5)

TECNO Phantom V Flip 5G fiyatı:

TECNO tarafından yapılan açıklamaya göre Phantom V Flip 5G'nin fiyatı 700 euro olacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.