TECNO, MWC 2024 kapsamında en yeni telefonu Pova 6 Pro'yu tanıttı. Oyun odaklı fiyat/performans telefonu diyebileceğimiz cihaz, iddialı özelliklerle geliyor.

Teknoloji meraklılarının büyük merakla beklediği Mobile World Congress, bugün itibarıyla Barselona’da başladı. 29 Şubat’a kadar devam edecek etkinliğin ilk gününde birçok marka, yepyeni ürünlerini ve teknolojilerini bizlerle buluşturdu. Bunlardan biri de TECNO’ydu.

Artırılmış gerçeklik gözlüğü ve taşınabilir konsol gibi yeni kategorilerden ürünlerini gösteren marka, bunlara ek olarak yepyeni bir telefon da tanıttı. Pova 6 Pro isimli bu telefon, tıpkı önceki nesiller gibi oyun odaklı bir cihaz olarak gelecek.

TECNO Pova 6 Pro neler sunuyor?

Türkiye’de de satışa sunulmasını beklediğimiz Pova 6 Pro, öncekinde olduğu gibi kendini diğer modellerden ayıran ilginç bir dış tasarıma sahip. Beğenin de beğenmeyenin de çok olacağı bu tasarımın telefona “güçlü” havası vermek için kullanıldığını söyleyebiliriz. Arkada üçlü kamera kurulumu, önde ise delikli ekran görüyoruz. Arka taraftaki şeffaf yüzeyde Dinamik Işık Efekti olarak adlandırılan bir özellik sunacak bir dizi LED’in yer aldığını da ekleyelim.

Ön tarafa baktığımızda cihazda bizi 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik FHD+ AMOLED ekran karşılıyor. Cihazın maksimum parlaklığı ise 1300 nit olarak açıklandı. Parmak izi okuyucusu ekranın altına yerleştirilmiş.

Pova 6 Pro, diğer modeller gibi oyun odaklı bir fiyat/performans telefonu. Yani uygun fiyata iyi özellikler sunmayı amaçlayan bir model. Cihazın işlemci tarafında Dimensity 6080’i görüyoruz. Bu yonga seti, 8/12 GB RAM seçenekleriyle eşleştirilmiş. Depolama ise 256 GB.

Kameraya geldiğimizde arka tarafta 108 MP’lik bir ana kamera görüyoruz. Bu kameraya 2 MP’lik derinlik sensörü ve bir de yardımcı bir kamera eşlik ediyor. Yani arkada üç kamera olmasına rağmen sadece 108 MP’lik kamera gerçekten kayda değer bir işlev sunuyor. Önde ise 32 MP’lik selfie kamerası var.

TECNO Pova 6 Pro, 6000 mAh’lik 70W hızlı şarj destekli iyi denebilecek bir bataryayla birlikte gelecek. Kapasite açısından önceki nesle kıyasla 1000 mAh’lik bir iyileştirme var. Cihaz, kutudan Android 14 tabanlı HIOS 14 ile çıkacak.

TECNO Pova 6 Pro özellikleri

Ekran 6,78 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 6080 RAM 8/12 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 108 MP, 2 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 6000 mAh (70W) İşletim Sistemi HIOS 14 (Android 14)

TECNO Pova 6 Pro fiyatı

TECNO Pova 6 Pro’nun fiyatı henüz açıklanmadı. Şirket, çıkışına yaklaştığında açıklayacağını söylüyor. Ancak tahminler, 230 dolardan başlayacağı ve 269 dolara kadar çıkacağı yönünde.

TECNO Pova 6 Pro, ilk olarak Suudi Arabistan, Hindistan ve Filipinler’de şubat sonu satışa çıkacak. Diğer pazarlara ilerleyen zamanlarda geleceği söyleniyor. Çok büyük ihtimalle Türkiye’ye de gelecektir ancak kesin bir tarih söylemek şu an için mümkün değil.