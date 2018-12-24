Tek Bir Kareden Animasyon Yapabilen Algoritma (Videolu)

“Photo Wake-Up” adlı algoritma, değişim geçirebilen iskelet kullanarak tek bir kareden animasyonlar oluşturmayı sağlıyor.

Animasyon yapmak oldukça zorlu bir iş. Gelişen teknoloji ve yeni algoritmalar da sıradan kullanıcılara bu konuda çok yardımcı olmuyordu. “Photo Wake-Up” adlı algoritma ise bu konuda yeni bir çığır açabilir.

Washington Üniversitesi’nde doktorasını yapan Chung-Yi Weng ve arkadaşları, gerçekten de gözalıcı sonuçlar ortaya koyan bir algoritma geliştirmeyi başarmışlar. Ortaya çıkardıkları yazılım, iki boyutlu bir görseli üç boyutlu hale getirip onu hareketli hale getirebiliyor. Projenin sonuçları, yakın zamanda yayımladıkları bir makalede de yer aldı.

Weng’in yöntemindeki ekip, 2 boyutlu bir fotoğrafta tek bir figürü ele alıp o figürden üç boyutlu bir animasyon yaratıyor. Bu animasyon 3 boyutlu olarak yürüyebiliyor, koşabiliyor, oturabiliyor ya da zıplayabiliyor.

Weng ve arkadaşları, yayımladıkları makalede “İnanıyoruz ki bu metot sadece insanların fotoğraflarla eğlenebilmesinin ve etkileşime girebilmesinin yeni yollarını açmayacak, tek bir görselden üç boyutlu suretler oluşturulmasını da sağlayacak.” ifadesini kullandılar.

Picasso eserlerinden anime karakterlerine, spor yıldızlarından normal fotoğraflara kadar her türlü resmi bu yazılımla hareketlendirmek mümkün. Üstelik yazılım AR ile de kullanılabiliyor.

Uygulama, 2D görselden aldığı silüeti, o silüete uyum sağlayabilen bir iskelet ile üç boyutlu hale getirip yeniden kaplıyor. Daha sonra da bu iskelet sayesinde figürü hareketlendirebiliyor.

Daha önce de benzer girişimler olmasına rağmen bu yazılım kadar umut verici değillerdi. Bu yazılım kol ve bacak gibi bölgeleri ayrı ayrı tanımlayıp kesebiliyor.

Uygulamanın ortaya çıkardığı görüntüleri ve bu görüntülerin başka uygulamalardaki görüntülerle kıyaslamasını aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.