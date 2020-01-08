Tek Böbrekli Bireylerin Dikkat Etmeleri Gerekenler

Uzmanlar, yalnızca bir böbrekle yaşamanın çok büyük sonuçlara yol açmayacağını ve bireylerin normal hayatlarını sürdürebileceklerini belirtiyor. Fakat uzmanlar, tek böbrekle yaşayan bireylerin bazı konularda yine de daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Nefroloji Uzmanı Yrd. Doç. Bilal Görçin, tek böbrekle yaşayan bireylerin dikkat etmeleri gerekenlere dair açıklamalarda bulundu.

Tek böbrekle normal bir hayat sürmenin mümkün olduğunu belirten Görçin, bireyin yaşayacağı en önemli sorunun tansiyon yükselmesi olduğunu söylüyor. Bu sebeple tek böbreğe sahip bireyler aşırı tuzlu besinlerden uzak durmalı ve tansiyonunu düzenli olarak kontrol etmeli.

Yüksek tansiyon başlangıcı genel olarak 40 ve 50’li yaşlar olarak kabul ediliyor ancak erken yaşta ortaya çıkan hipertansiyon, böbreklerde yaşanan bir durumdan kaynaklanıyor olabilir. Olasılıklar arasında tek böbrek, küçük böbrek, böbrek atardamar darlığı ve böbrek yetmezliği yer alıyor. Bu yüzden 40 yaşın altında hipertansiyon teşhisi konulan bireyler, mutlaka böbreklerini kontrol ettirmelidir.

Buna ek olarak, tek böbreğe sahip kadınların daha rahat doğum yaptığı belirtiliyor ve sağlıkları ile ilgili bu durumun farkında olmadan 5 çocuk yapmış birçok kadının olduğu vurgulanıyor. Fakat bu sağlık durumundan haberdar olan tek böbrek sahibi kadınlar, hamilelik sürecinde tansiyon yükselmesi karşısında dikkatli olmalı ve tuz tüketiminde tedbirli olmalı.

Uzmanlar, tek böbrekli olmanın hastalık olmadığını belirtiliyor

Tek böbreğe sahip olmanın bir hastalık olmadığına dikkat çeken uzmanlar, tüketilen tuz oranının sınırlandırılması dışında özel bir takip gerektirmeyeceğinin altını çiziyor. Buna ek olarak, tek böbreğe sahip bireyler su tüketimine dikkat etmelidir ve kesinlikle ihtiyaç duyulandan az su tüketmemelidir. Hareketli bir yaşam tarzı ve aşırı ağır olmayan sporlarla uğraşmak da herhangi bir sorun teşkil etmiyor.

Şiddetli ağrı kesiciler de dozunda ve dikkatli kullanılmalı. Bireyler herhangi bir şikayetten dolayı doktordan randevu aldığında ise tek böbrekli olduklarını mutlaka belirtmelidir. Antibiyotik kullanımı da herhangi bir sorun oluşturmuyor. Ayrıca tek böbrekli bireylerin yılda en az bir kez ultrasonografi ve idrar tahlili yaptırması gerekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise tek böbrekli erkekleri askere almıyor. Onun dışında tek böbrek sahibi olmanın herhangi bir olumsuz tarafı bulunmuyor.