Çeşitli alanlardaki yenilikçi vizyonları ile teknoloji dünyasında iz bırakmış markalar sektörlerindeki başarılarını reklamlarında da yansıtıyor.
Öyleyse, ünlü teknoloji markalarının muzip reklamlarını incelemeye başlayalım.
Apple'ın Microsoft'a gönderme yaptığı esprili reklamı ile başlayalım.
Teknoloji markalarının komik reklamları deyince bu reklamı listeye eklememek olmazdı.
Mercedes'in muzip bir şekilde mesajını aktardığı o başarılı reklam:
Volkswagen'in bu reklamını da unutmayalım:
Peugeot'nun ödüllü Peugeot 206 reklamı:
Fatih Terim'li Telsim reklamı da efsane reklamlar arasında.
Sizin en beğendiğiniz reklam hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!
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