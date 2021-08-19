Epic Games Tencent, Bu Yıl 56 Milyar TL Kazandı

PUBG: Mobile gibi başarılı yapımların altında imzası bulunan Çin merkezli internet devi Tencent, 2021 yılının ilk 6 ayında faaliyet gösterdiği tüm sektörlerden 13 milyar dolar kar ettiğini açıkladı.

Çin merkezli internet devi Tencent, bildiğiniz üzere Epic Games, Riot Games, Activision Blizzard ve Ubisoft gibi onlarca oyun şirketinde büyük pay sahibi. Geçtiğimiz günlerde de Sumo Digital'ı satın almaya karar vererek istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden şirket, Çarşamba günü yılın ilk yarısındaki kazancını açıkladı.

18 Ağustos tarihinde yapılan kurumsal açıklamaya göre Tencent, 2021 yılının ilk çeyreğinde %23'lük bir büyüme kaydetti. Şirket, aynı zamanda geçtiğimiz senenin aynı döneminde göre %46'lık bir artışla yaklaşık 42,24 milyar dolar kazanç sağladı.

Tencent, sadece oyunlardan 6,62 milyar dolar, yani 56 milyar TL kazanmış durumda:

Tencent, şu anda oyun dünyasının en iddialı isimlerinden biri olarak görülüyor. Epic Games ve Riot Games gibi şirketlerde pay sahibi olmak bir yana, aynı zamanda dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından PUBG Mobile'ın da sahibi.

Gün geçtikçe daha da popülerleşen ve gelişen şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği kazancı açıkladı. Bu yılın ilk altı ayında 42,24 milyar dolar, net gelir olarak ise yaklaşık 13 milyar dolar elde etmiş durumda. Şirket, yapmış olduğu açıklamaya göre geçen seneki verilere göre oyun sektöründeki kazancını %12 artırarak yaklaşık 6 milyar dolar, sosyal ağlardaki gelirini de %9 artırarak 4 milyar dolar elde etmeyi başardı.