Geçtiğimiz günlerde çöken ve kripto para yatırımcılarının tüm parasının erimesine neden olan Terra ağı için bugün yeni bir çözüm önerisi paylaşıldı. Bizzat ağın kurucusu tarafından paylaşılan önerideki bazı detaylarsa kripto para dünyasını kızdırdı.

Kripto para dünyası geçtiğimiz günlerde tüm yatırımcılara şok yaşatan ve korkutan bir olaya ev sahipliği yapmıştı. En popüler blok zincir projelerinden birisi olan Terra ağında bulunan ve 1 dolara endeksli olan UST çöktü, bu stabil coini sabit tutmak için kullanılan blok zincirinin kendi kripto para birimi Terra (LUNA) da bir günde neredeyse tamamen değer kaybetti.

Yüz binlerce dolarını LUNA’ya yatıran yatırımcılar, bu olay sonucunda tüm parasını kaybederken olay, haliyle stabil coin ve blok zincir projelerine olan güveni de zedeledi. Luna Foundation ekibi hem yatırımcıları kurtaracak hem de projeyi düzeltecek bir çözüm arayışındayken projenin kurucu ismi Do Kwon, bugün ikinci kurtarma planını paylaştı.

Terra Luna ağının kurtarılması için paylaşılan çözüm önerisi

Do Kwon tarafından sunulan öneri, blok zincirin nasıl kurtarılabileceğine dair fikir sundu. Fakat önceden UST sahibi olanlar için bir boşluk bulunuyor. Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği proje için gelen çözüm önerisi, özet olarak aşağıdaki adımlardan oluşuyor:

Luna Terra blok zincirini çatallaştırmak ve ağın adını Terra Classic, ağda kullanılacak tokenın adını da Luna Classic (LUNC) yapmak: Bu adımla birlikte mevcut blok zincir ağı için alternatif ve yeni bir blok zincir ağı inşa edilecek. Mevcut ağın ismiyse Terra Classic ve tokenının ismi Luna Classic olarak değiştirilecek.

Luna Terra’nın yeni blok zincir ağıysa mevcut ağdaki isimleri koruyacak. Yani yeni blok zincir Terra, token ismiyle LUNA adını taşıyacak.

Peki yeni blok zinciriyle oluşturulan yeni tokenlar kimlere dağıtılacak?

Do Kwon tarafından sunulan öneriye göre yeni tokenlar, aşağıdaki sınıflara giren yatırımcılara airdrop olarak dağıtılacak:

Luna Classic sahibi olanlar, yani şu anda LUNA sahibi olanlar

Sabit cüzdanında Luna Classic bulunduranlar (Aynı şekilde şu anda LUNA bulunduranlar)

Terra ağındaki geliştiriciler

UST’nin çökmesine neden olan saldırı öncesinde değil, sonrasında elinde UST tutanlar. Yani UST’nin çöküşü sonrasında UST satın alanlar.

Son maddeyle birlikte Do Kwon, basitçe daha önce UST sahibi olan ve stabil coin çöktükten sonra sınırsız zarara uğrayan yatırımcılara yeni token dağıtımı yapılmayacağını söylüyor. Bu madde de olayı yakından takip edenler arasında büyük bir tartışma başlattı.

Mevcut maddeler, aynı zamanda şunu da gösterdi: Saldırı sonrasında LUNA veya UST satın alanlar ya da bunları tutmaya devam edenler, yeni blok zincirin kurulmasıyla yeni tokena sahip olacaklar.

Peki kime, ne kadar LUNA token verilecek?

Öneriye göre yeni ağda bir milyar adet yeni LUNA tokenı olacak. Bu tokenların

%25’i topluluk havuzuna ayrılacak,

%1’i kilitlenmesi bulunmayan temel geliştiriciler için kullanılacak acil durumlar için ayrılacak,

%4’ü yeni token sürümü sonrası başlatılacak geri sayıma göre 1 yıllık kilitleme ardından 4 yıla yayılarak dağıtılacak.

%35’i saldırı öncesi LUNA tutanlara 1 milyon adetten az LUNA tutan cüzdanlar için 1 yıllık kilidin ardından 2 yıla dağıtılarak, 1 milyon adetten çok LUNA tutan cüzdanlar için 1 yıllık kilidin ardından 4 yıla dağıtılarak airdrop yapılacak.

%10’u saldırı sonrası ya da yeni ağın başlangıcında LUNA tutanlara Yeni ağın başlangıcında LUNA tutanlara hak kazanılan tokenların %10’u verilecek, kalanı 2 yıl içinde dağıtılacak.

%25’i saldırı sonrası ya da yeni ağın başlangıcında UST tutanlara dağıtılacak . Başlangıçta %10’u verilecek, kalanı 2 yıl içinde dağıtılacak.

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Yeni öneri, temelde daha önce UST sahibi olanların parasını resmen çöpe atarken saldırı öncesi LUNA tutanlar ve ağ üzerindeki geliştiriciler için bir parça umut olacak. Tabii tüm bunlar, önerinin topluluk tarafından kabul edilmesi durumunda gerçekleşecek. Önerinin kabul edilmesi durumunda yeni ağ, 27 Mayıs'ta çıkış yapacak.