TESK Alışverişlerde Taksit Sayısının Artırılmasını İstedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), beyaz eşya, altın, mobilya ve elektronik ürünleri gibi bazı ürün gruplarında taksit sayısının artırılmasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde kurda yaşanan çılgın hareketlilikler piyasaları da tabiri caizse altüst etti. Herhangi bir ürün grubunda alışveriş yapmakta zorlanan vatandaşlar, söz konusu bu hareketlilik sonucunda neredeyse tamamen alışveriş yapamaz hale geldi. Gıdadan beyaz eşyaya, mobilyadan elektronik ürünlere kadar birçok alanda ürünlere zam(lar) geldi.

Ürün almakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar haliyle çeşitli ödeme kolaylıkları arıyor. Bu kolaylıkların başında ise taksitlendirme seçeneği geliyor. Her ne kadar birçok vatandaş, üzerine yük olduğunu düşünerek kredi kartından ya da taksitlerden uzak dursa da, birçok insan için de önemli bir kolaylık. Bu sebeple, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), bazı ürün gruplarında taksit sayısının artırılmasını istedi.

“Vatandaşın alım gücünü yükselir”

Bazı ürünlerde hiç olmayan, bazılarında ise kısıtlı olan taksit sayıları, kolaylıkla alışveriş yapmaya imkan tanıyan bir seçenek olarak vatandaşı kısmen rahatlatıyor. Bunu göz önünde bulunduran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) da, vatandaşların alım gücünü yükselteceğini belirterek beyaz eşya, altın, mobilya ve elektronik ürünleri olmak üzere bazı ürün gruplarında taksit sayısının artırılmasını istedi.

Döviz kurundaki artış sebebiyle birçok üründe fiyatların yükseldiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kasım ayında indirimler gerçeklese de buna rağmen fiyatlarda ciddi artışlar olduğunu ifade ederek, “Eşyasını yenilemek isteyen, hediye almak isteyen, yeni evlenecek olanlar gibi birçok vatandaşımız alacağını ertelemeden, daha kolay ödeme şekli sağlanmalı. Bu nedenle vatandaşlara daha kolaylaştırıcı bir adım atmak için taksit sayısında sınırlama olan beyaz eşya, altın, mobilya, teknolojik ürünler, elektronik ürünlerde taksit sayısı artırılmalı. Ekonomik anlamda daha uzun vadeye yayılan ödemeler her kesimi rahatlatacaktır” sözlerine yer verdi.