Tesla Model S'in Rakibi Olabilecek Konsept: Beijing Radiance

Çin'in elektrikli otomobil devi Tesla'nın Model S'ine en dişli rakip olabilecek Beijing Radiance konsepti geçtiğimiz günlerde gösterildi. Konsept, hedeflediği özelliklerle elektrikli otomobil sektörüne vurgusunu vurabilir.

Elektrikli otomobil dünyası henüz yeni şekillenmeye başlamışken Çin merkezli otomotiv üreticilerinin elektrikli otomobilleri karşımıza pek az çıkmıştı. Bunun arkasında çeşitli nedenler olsa da Çin, önümüzdeki yıllarda elektrikli otomobil sektöründe de lider isimlerden birisi olmayı hedefliyor.

Çin'in elektrikli otomobil endüstrisine nasıl bir etki yapacağının somut bir örneğiyse geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Beijing Radiance isimli elektrikli otomobil yalnızca bir konsept olarak karşımıza gelmiş olsa da arabayı gören pek çok kişi bunun bir an önce gerçek olması gerektiğini savundu.

Çin'in elektrikli otomobili Beijing Radiance:

Tesla Model S'in en büyük rakiplerinden biri olma potansiyeline sahip Beijing Radiance, tek şarjla 800 kilometre mesafe kat etmeyi hedefliyor. Bu, Tesla'nın güncel hedefinin biraz altında bir değer olsa da Çin'in küresel anlamda elektrikli otomobil sektörüne giriş yapmasını sağlayabilecek bir otomobil için oldukça iyi bir değer.

Beijing Radiance, 800 kilometrelik hedefiyle şu anda piyasada bulunan Nissan Leaf, Chevrolet Bolt, Jaguar I-Pace, Audi e-tron ve Tesla'nın çoğu elektrikli otomobilinin kat edebildiği mesafeyi geçmiş bulunmakta. Bununla birlikte araç, Tesla'nın otopilotuna rakip olabilmek için 3. veya 4. seviye otonom sürüş sistemine sahip olacak.

Ancak şu zamanlarda Beijing'in elektrikli otomobili Radiance için düşündüğü planlar net olarak bilinmiyor. Elektrikli otomobilin küresele açılıp açılmayacağı, açılırsa hangi ülkelerde satışa çıkacağı gibi detaylar belirsiz olan detaylar arasında yer alıyor. Yine de bu araç küreselde piyasaya çıkarsa Tesla'ya büyük bir rakip doğmuş olduğunu mutlaka söyleyeceğiz.