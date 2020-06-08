Çin Malı Tesla Model 3, Çarpışma Testlerine Girdi (Video)

Çin'de üretilen ve MIC Model 3 olarak isimlendirilen Tesla Model 3'ün çarpışma testleri yapıldı. Yapılan testler, MIC Model 3'ün ön ve yan çarpışmalarda ne kadar güvenli olduğunu ortaya koyuyor. Testlerin resmi sonuçları, 16 Haziran'a kadar açıklanacak.

Otomobil sektörünün son dönemlerdeki en popüler isimlerinden Tesla, araçlarına eklediği otonom sürüş sistemleri ve diğer güvenlik önlemleri ile ön plana çıkıyor. Daha çok Avrupa ve Amerika pazarında popüler olan Tesla araçları, artık Çin'de de yükselişe geçmiş durumda.

Tesla'nın ABD dışındaki tek üretim tesisi Çin'de bulunuyor ve bu nedenle Çin mali Tesla'ların ABD'de üretilen modellere göre farkları fazlasıyla merak ediliyor. Ayrıca şirket, Çin'de ürettiği araçları doğrudan Tesla Model 3 olarak değil de MIC Model 3 olarak piyasaya sürüyor.

Resmi sonuçlar 16 Haziran'a kadar açıklanacak

Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü, geçtiğimiz günlerde ülkedeki en popüler elektrik motorlu araç olan MIC Model 3'ü çarpışma testlerine soktu. Uzmanlar, resmi test sonuçlarının en geç 16 Haziran'da açıklanacağını belirttiler. Ancak çarpışma testlerine ait görüntüler, Çin medyası aracılığıyla servis edildi. Dolayısı ile test sonuçları olmadan aracın dayanıklılığı hakkında fikir sahibi olmak mümkün.

Çin'de üretilen Tesla Model 3'ler, alıştığımız Tesla'lardan biraz daha farklı. Örneğin şirket, bu araçların üretimi için ABD'li tedarikçileri değil, Çinli tedarikçileri tercih ediyor. Bu da aracın kalitesinde belli bir farklılık yaratıyor. Bu farklılığın aracın dayanıklılığında bir değişime neden olmayacağı belirtilse de bu konuda resmi sonuçların daha belirleyici olacağını ifade etmemiz gerekiyor.

Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan testler, MIC Model 3'ün ön ve yan çarpışmalara dayanıklılığını ortaya koyuyor. Ayrıca ilerleyen günlerde yeni test görüntülerinin de ortaya çıkması ve yapılan testlerde başka hangi kaza olasılıklarının test edildiğinin görülmesi bekleniyor. Beklentiler, Çin malı Tesla Model 3'ün kaza güvenliği konusunda 5 yıldız alması yönünde.

MIC Tesla Model 3 çarpışma testi videosu