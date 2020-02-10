170 Km/sa Hızla Giden Tesla Demiryolu Geçidinde Uçtu (Video)

2018 yılında yaşanan bir trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntüde 170 kilometre hızla giden bir Tesla Model S'in demiryolu geçidine çarparak havalandığı açıkça görülebiliyor. Bu feci kaza, neyseki can kaybı olmadan atlatılabildi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle bir haber paylaşmış, bir YouTuber'ın sahip olduğu Tesla Model X ile"uçtuğundan" bahsetmiştik. Şimdiyse sizlerle yine benzer bir haber paylaşacağız. Ancak bu seferki haberimizde herhangi bir YouTuber ve kasıtlı bir hareket yok. Bu sefer ortaya çıkan görüntüler, 2018 yılında Kanada'nın Ontario eyaletinde yaşanan bir trafik kazasına ait.

Görüntüleri yeni ortaya çıkan kazada bir Tesla Model S, saatte 170 kilometre hızla giderken bir demiryolu geçidine çarpıyor ve uçuyor. Saniyeler boyunca havada kalan Tesla Model S, bir süre sonra çok sert bir iniş yapıyor. Bu feci kaza, neyseki herhangi bir can kaybı olmadan atlatıldı.

Tesla Model S'in uçtuğu an

Yerel kaynaklara göre 2016 Tesla Model S, 48 yaşındaki James Phipps isimli bir kişi tarafından kullanılıyordu. Phipps'in normal koşullarda demiryolu geçidinden 50 kilometre hızla geçmesi gerekiyordu ancak Phipps, yasal limitin üç katından daha fazla bir hızla geçmişti. Bu da yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz olayın yaşanmasına neden oldu.

2018 yılında yaşanan bu kaza, yetkilileri de harekete geçirdi ve soruşturma başladı. Mahkemede savunmasını yapan James Phipps, kaza yaptığı yolu çok fazla kullanmadığını ve tren geçidini gördüğü anda frene bastığını söyledi. Yaşadıklarını tam olarak hatırlamadığını ifade eden Phipps, fren yerine gaza basmış olabileceğini de ifadelerine ekledi.

Kaza anına ait görüntüler

Hem Phipps hem de kaza sırasında yanında olan kişi, kazayı ufak sıyrıklarla atlattılar. Kaza yerinde tutulan tutanaklar, kaza sırasında araçta bulunan kişinin emniyet kemerinin takılı olduğunu ancak Phipps'in kemerini takmadığını da ortaya koyuyor. Yani Phipps, bu kazayı gerçekten ucuz atlatmıştı.

Elektrik motorlu araçlar, sahip oldukları teknoloji sayesinde yüksek performans sunabiliyorlar. Özellikle de bu araçların elektrik motorundan kaynaklanan yüksek güçleri, araçların saniyeler içerisinde yüksek hızlara ulaşmasını sağlayabiliyor. Yaşanan kaza da elektrik motorlu araçların sunduğu imkanların yanı sıra bazı risklere de gebe olduğunu gözler önüne seriyor.