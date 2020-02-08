2012 yılında çıkış yapan Tesla Model S, 2019 sonunda tanıtılan Porsche Taycan Turbo S’le karşılaştırıldı. İki elektrikli sedanın kıran kırana mücadelesi Tesla’nın galibiyetiyle sonuçlandı. Üstün özelliklerinin yanında Model S’in sahip olduğu fiyat da onu Taycan’dan daha tercih edilesi bir araç yapan nedenlerden oldu.

İklim değişikliği ve çevre kirliliğinin aldığı vahim durumlar, elektrikli araç sektörünü gelişmeye zorluyor. Birkaç sene önce oldukça nadir ve rağbet görmeyen arabalar olarak bildiğimiz bu araçlar şu anda otomobil sektöründe öyle önemli bir yere sahip ki, sürekli çıkan elektrikli arabalar birbiriyle karşılaştırılıyor.

Bu tip yarışlar yakın zamana kadar söz konusu değildi. Ancak son zamanlarda birçok yeni elektrikli araç, bu sektörde adını hakkıyla duyurmuş bir markanın arabalarına meydan okuyor. Elon Musk’ın yenilikçi ve çevre dostu markası Tesla’ya yapılan meydan okumaların en yenisi, lüks spor arabalarıyla tüm dünyada tanınan Porsche’den geliyor.

Tesla Model S Performance ve Porsche Taycan Turbo S sonunda kozlarını paylaştı. Tesla’nın amiral gemisi sedanı, çıkış yaptığı 2012 yılından beri kendine uygun bir rakip arıyordu. Porsche’nin Eylül 2019’da Taycan Turbo S’i tanıtmasıyla sonunda aranan rakip bulundu. Car and Driver dergisi, çift motorlu ve elektrikli sedanları karşılaştırdı. Performanstan konfora birçok alanda yapılan değerlendirmeler sonucunda Model S, düellodan galip olarak ayrıldı.

Performans konusunda Taycan az farkla üstün geldi

778 beygir gücüne sahip Model S de, 750 beygir gücüne sahip Taycan da şüphesiz ki hayal kırıklığına uğratacak arabalar değillerdi. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda bir araba diğerine daha üstün geldi. Taycan performans testinde avantajlı taraf oldu. Aracın 1,3 g kuvvetine sahip ön hızlanmasının yanında vadettiği saatte 30 milden 50 mile ve saatte 50 milden 70 mile hızlanma gücü, arabayı bu alanın kazananı yaptı. Ancak bu değerler Model S’in sahip olduklarından neredeyse farksızdı. Saliseler Taycan’ı hız alanında öne attı.

Taycan’ın kazandığı bir diğer alan da şarj alanıydı. Araç 350 kilowatt Electrify America şarj dinamosuna sahipti. Türünün tek örneği sayılan bu şarj dinamosu Tesla’nın kullandığı Tesla Supercharger’dan daha güçlüydü.

Genel anlamda fark atan taraf Model S oldu

Ancak Tesla’nın sahip olduğu hızlı ve konforlu sürüş deneyimi, aracın galip gelmesini sağladı. Model S’in iç tasarımı, özellikle de bilgi-eğlence paneli aracın genel anlamda daha üstün olduğunu kanıtlar nitelikte oldu. Ayrıca tamamen şarj edilmiş bir Taycan 192 mil yol kat edebilirken Model S 348 mil yolu rahatlıkla gitti.

Taycan Turbo S’in 190 bin dolarlık fiyatı sahip olduğu özellikler için fazla yüksek bulundu. Zira özellikleriyle Taycan’dan üstün gelen Model S’in fiyatları 100 bin dolardan başlamakta. Bu da Model S “Raven”ın Taycan’dan üstün olduğunu kanıtlayan son özellik oldu.