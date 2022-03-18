Tesla'nın Yeni Hava Araçları Üzerinde Çalıştığı İddia Edildi

Adam Jonas tarafından ortaya atılan iddialara göre, Tesla pek çok projenin yanı sıra eVTOL teknolojileri üzerinde de çalışmalar gerçekleştiriyor. Peki eVTOL nedir? Tesla'nın neden eVTOL üreteceği düşünülüyor?

Sanıyoruzki Tesla’nın ve kurucusu Elon Musk’ın elini atmadığı herhangi bir konu kalmadı. Her gün teknolojik olarak gelişmelerine devam eden şirket, eski ve yeni tüm model ve teknolojileriyle kendinden söz ettirmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Tesla’nın bir uçak teknolojileri üzerinde çalışmalar yürüttüğü iddia edilmiş ancak bu proje kesinlik kazanmamıştı. Elektrikli araç üreticisini yakından takip eden Morgan Stanley’den Adam Jonas, bu projenin hız kazandığını ve çok yakında Tesla’nın eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş uçakları) modellerinin göklerdeki yerini alabileceğini iddia etti.

Tesla'nın eVTOL araçları ilerleyen zamanlarda göklerde yerini alabilir

Adam Jonas, Tesla’nın yeni uçuş teknolojileri üzerine çalışmama ihtimalinin olmadığını düşünüyor ve açıklamasında “Bizim görüşümüze göre, Tesla’nın nihai olarak eVTOL/UAM pazarına ürün ve hizmet sunmama şansı çok düşük. Potansiyel beceri aktarılabilirliği ve ağ yakınlıkları göz ardı edilemeyecek kadar güçlü” sözlerine yer veriyor. Adam, bu açıklamasıyla birlikte Tesla'nın yeni araçlarıyla ilgili pek çok iddiada daha bulundu.

Bununla birlikte Jonas, bu teknolojinin sadece bir eVTOL olacağıyla ilgili paylaşımlarının yanı sıra uçuş araçlarının ismi hakkında da bilgiler aktarıyor. Bu araçların ‘Tesla Aviation’ olarak adlandırılacağını ve şirketin elektrikli araç üretimindeki başarısının bir evrimi niteliğinde olacağını söylüyor. Biraz önce de bahsetmiştik, Tesla her geçen gün yeni bir teknolojiyle karşımıza çıkıyor ve çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Adam Jonas da bu düşüncemizi destekleyerek, Tesla’nın ilerleyen günlerde eVTOL dışında pek çok projeye daha gireceğini söylüyor. 2050 yılına kadar, bu ve buna benzer çevre dostu teknolojilerin giderek daha yaygın bir hal alacağı ve eVTOL pazarının 9 trilyon dolar değerinde olabileceği tahmin ediliyor.

Peki, eVTOL nedir? Tesla’nın neden eVTOL üreteceği düşünülüyor?

Geçtiğimiz günlerde pilot lisansıyla sürülebilen AirCar’ın uçuşa elverişlilik sertifikası aldığından bahsetmiştik. AirCar tarafında yaşanılan bu gelişmenin ardından, Tesla’nın da benzer uçuş teknolojileri üzerinde çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi. Tabii şunu da belirtmemiz lazım; AirCar ve eVTOL benzer teknolojiler gibi görünseler de birbirlerinden biraz farklılar. AirCar, yakıt ihtiyacı olan basınçlı hava aracı olarak geçerken; eVTOL ise dikey iniş ve kalkış yapabilen ve elektrik gücüyle çalışan araçlardır.

Bu sebeple de elektrikli araç üreticisi olarak dev bir isim haline gelen Tesla’nın üreteceği araçların eVTOL olması daha yüksek bir ihtimal. Tesla'dan ilerleyen günlerde bu araçları üretmeye başladığını açıklaması oldukça olası. Elektrik gücüyle çalışan çevre dostu bu araçlar, şimdiden geleceğin en yaygın araçları arasında gösteriliyor. Kim bilir, belki de 2050 yılına kadar tüm dünyanın Jetgiller çizgi filmine benzer bir hal aldığını görürüz.