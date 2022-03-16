Tesla, bir çalışanını oldukça garip bir mesele yüzünden kovdu. Bu çalışan, Tesla'nın otonom sürüş sistemi FSD Beta'yı test eden Jon Bernal'dı. Bernal, otonom sürüş deneyimini 1 yıldan uzun süredir YouTube'da paylaşıyor, sistemin özelliklerini takipçilerine anlatıyordu.

Elektrik motorlu otomobillerde sektörde devrim başlatan Tesla, gündeme düşecek bir işe imza attı. Bir süredir şirket bünyesinde Tesla'nın otopolit çalışmalarını test eden ve "AI Addict" isimli bir de YouTube kanalının sahibi olan Jon Bernal, işten atıldı. Tesla'nın böyle bir karar almasının nedeni, YouTube'a yüklenen videolardı.

Jon Bernal, YouTube'da bir yıldır paylaşımlar yapıyor, Tesla'nın otopilotuyla ilgili detayları tüketicilerle buluşturuyordu. Sanıyoruz ki Tesla da bunun farkındaydı. Ancak sistemin kusurlarının gözler önüne serilmesi, Tesla'yı rahatsız etmiş gibi görünüyor. Zira Jon Bernal, yaklaşık 1 ay önce paylaştığı bir videoda sahip olduğu Tesla'nın otonom sürüş sistemi aktifken çok da büyük olmayan bir trafik kazası geçirmişti.

Tesla Bernal'ın otonom sürüş sistem erişimini de engelledi

Tesla, Jon Bernal'ı işten atmakla yetinmedi. Şirket, Bernal'ın sahip olduğu Model 3'ün otonom sürüş sistemini de iptal etti. Bernal, FSD Beta olarak isimlendirilen otonom sürüş sisteminden mahrum kalmış oldu. Neyse ki eski Tesla çalışanı, bu sistem için herhangi bir ödeme yapmamıştı. Tesla, aracın satıldığı dönem 8000 dolar fiyat karşılığında satılan otonom sürüş sistemini Bernal'a ücretsiz vermişti.

Tesla cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak konuyla ilgili bazı iddialar var. Verdiği bir röportajda bu meseleye değinen Jon Bernal, yöneticilerin kendisini uyardığını ve söz konusu paylaşımların şirket politikasına aykırı olduğunu söylediklerini ifade etti. Ancak Bernal'a göre bu doğru değil. Zira söz konusu YouTube kanalında Tesla'nın FSD Beta sistemindeki gizli özellikler değil, tüketicilerin deneyimlenebildiği özellikler yer alıyordu...