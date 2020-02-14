Tesla, Almanya’da Kurulacak Fabrika İçin Ormanı Yok Ediyor

Tesla, Almanya’nın Grünheide şehrinde kuracağı devasa tesis için alan temizleme çalışmalarına başladı. Şirket, henüz fabrika için onay almamış olmasına rağmen ağaçları kesmeye başladı. Tesla’nın bu adımı büyük bir tepki çekti.

Ürettiği elektrikli arabalarla dünya üzerindeki çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen Tesla, şu sıralar Almanya’da devasa bir fabrika kurmayı hedefliyor. Bu fabrikanın kurulacağı alan ise sorun yaratacak gibi görünüyor. Brandenburg eyalet hükümetinin sözcüsü Simon Zunke, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, şirketin Grünheide’de kuracağı tesisisin çalışmalarına başladığı açıklandı.

Tesla’nın ormanlık bir alanda kurulacak fabrika için ay sonuna kadar 92 hektarlık bir bölgede yer alan ağaçları kesmeye başladığını belirten DPA, Tesla’nın kesim işlemlerine başlamış olmasına rağmen henüz fabrika inşası için izin almadığına dikkat çekti. Bölgedeki ağaçların kesilmesinin tüm sorumluluğun Tesla’ya ait olduğunu belirten Brandenburg Eyaleti Çevre Bakanlığı ise şirketin fabrika için izin alamaması durumunda bölgeyi yeniden ağaçlandırması gerektiğini belirtti. Öte yandan fabrikanın 2021'de üretime başlaması ve 10 bin kadar insana istihdam sağlaması bekleniyor.

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Çevre Örgütleri Karşı Çıkıyor

Tesla’nın ormanlık alanda kurmaya hazırlandığı fabrika için çevre örgütlerinden tepki yağıyor. Bazı çevre örgütleri, şirketin fabrika kurmak için izin almamasına rağmen ağaçları kesmeye başlamasına ilişkin Frankfurt İdari Mahkemesi’ne dava açtığı bildirildi.

Tesla, bu tarz bir olayla gündeme gelmiş olsa da zamanında pek çok olumlu şeyler de yaptı. Bunların başında, diğer üreticiler de elektrikli araç üretebilsin diye tüm patentlerini açık bir şekilde dünyayla paylaştı. Günümüzde elektrikli araçların hızla büyümesinin arkasındaki en büyük sebeplerden biri de bu ücretsiz patentler olarak gösteriliyor. Tesla, umarım Almanya’da kurulacak fabrika için keseceği ağaçların yerine başka bir bölgeyi ormanlaştırır. Bu sayede temsil ettiği şeyin arkasında olduğunu bizlere kanıtlamış olur.