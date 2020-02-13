Tesla, 15.000 Model X SUV'unu Geri Çağırdı

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen isim olan Tesla, bugün toplamda 15.000 Model X SUV'unu geri çağırdığını açıkladı. Geri çağırmanın sebebi olarak da hidrolik direksiyon cıvatalarındaki aşınma riski verildi.

Elektrikli otomobillerin en büyük öncüsü Tesla, bugün Model X SUV sahiplerini ilgilendiren önemli bir harekete imza attı. Şirket, toplamdan 15.000 adet Model X SUV’unu hidrolik direksiyonda meydana gelen bir sorun yüzünden geri çağırma kararı aldı.

Tesla, internet sitesinde yaptığı açıklamada Ekim 2016’dan önce üretilen Model X SUV’larının çoğunda hidrolik direksiyon probleminin bulunduğunu belirtti. Hidrolik direksiyonda meydana gelen sorun, sürücülerin direksiyon çevirmelerini daha zor hale getirme ve sonucunda kaza yapma riskini doğuruyor.

Direksiyon cıvatalarında aşınma meydana geliyor:

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi ve Transport Canada’dan yapılan açıklamada sorunun kaynağı da belirtildi. Her iki kurum da hidrolik direksiyonu dişli yuvasına bağlayan alüminyum cıvataların aşınma ve kırılma riski taşıdığını söyledi.

Tesla, yalnızca Ekim 2016’dan önce üretilmiş olan Model X SUV’larını geri çağırdı. Şirket, bu tarihten sonra üretilen Model X’lerin geri çağrılmaya ihtiyaç duymadığını belirtti. Şirket, daha önce de benzer bir sorundan dolayı 123.000 adet Model S’yi geri çağırmıştı.

ABD’nin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, Model X SUV’larının geri çağrılmasının herhangi bir kazayla ilişkili olmadığını açıkladı. Geri çağırma, ABD’de toplamda 14.193, Kanada’daysa 843 aracı kapsıyor. Şirket, geri çağrılan araçlardaki cıvataları yenileriyle değiştirecek ve gerekirse direksiyonda da değişiklik yapacak.

Tesla’dan yapılan açıklama, bahsettiğimiz iki kurumun açıklamasını doğruladı. Şirket, cıvatalardaki aşınmanın genellikle tuzlama çalışmalarının gözüktüğü daha soğuk bölgelerde görüldüğünü söyledi. Cıvataların aşınması, direksiyonun daha sert olmasına neden olduğundan özellikle park gibi manevraları çok daha zor hale sokuyordu.

Tesla, Model X SUV sürücülerinin sahiplerine parça bulunduğu takdirde uygun bir tarihte randevu ayarlamak için ulaşacağını da aktardı. Şirket, özellikle soğuk iklimlerde kullanılan araçlarına aşınma önleyici bir kaplayıcı uygulayacağının da sözünü verdi.