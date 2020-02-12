Tesla Kazasında Ölen Apple Mühendisiyle İlgili Yeni Gelişme

2018 yılında gerçekleşen ve bir Apple mühendisinin hayatını kaybetmesine neden olan bir trafik kazasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ölen mühendisin avukatı, yaptığı bilgilendirme toplantısında mühendisin kazanın sabahında aracındaki otonom sürüş sisteminde sorun olduğunu bildirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz dönemlerde sizlerle bir haber paylaşmış ve bu haberimizde bir Apple mühendisinin Tesla Model X'i ile kaza yaptığından ve kaza sonucunda hayatını kaybettiğinden bahsetmiştik. Bir yıldan daha uzun bir süre önce gerçekleşen bu kaza ile ilgili şimdi bazı bilgiler paylaşıldı. Ortaya çıkan bilgiler, kazada hayatını kaybeden Apple mühendisi Walter Huang'ın başına bir kaza gelebileceğinden haberdar olduğunu ortaya çıkardı.

Huang, Silikon Vadisi'nde çalışan bir mühendisti. İş yerine sahip olduğu Tesla Model X aracı ile giden mühendis, aracın otonom sistemlerini de sık sık kullanıyordu. Hatta Huang, o kazanın sabahında eşine bu durumu bildirmiş, aracın yoldayken belirli bir bölge içinde yoldan çıkma eğilimi gösterdiğinden bahsetmişti. Ancak bu elim kaza ile ilgili yaşanan olaylar, bu kadarla da sınırlı değil.

Tesla Model X'in bariyerlere çarptığı ve Apple mühendisinin hayatını kaybettiği kaza, "U.S. 101" karayolunda gerçekleşti. Huang'ın avukatına ve mahkemeye sunulan delillere göre bu yolun belirli bir bölgesinde navigasyon hatası bulunuyor. Yani Tesla'nın navigasyon sisteminde bulunan bir hata, tam da kazanın gerçekleştiği yerde patlak veriyor. Hatta Apple mühendisi de bu konunun uzun süredir farkındaydı.

Apple mühendisinin avukatı, Huang'ın bu konuyla ilgili olarak Tesla'ya da başvurduğunu ortaya çıkardı. İddialara göre mühendis, daha önceki yolculuklarında da aracın anlamsızca yön değiştirdiğini fark etmiş, bunun bir problem olduğunu düşünerek Tesla servisine gitmişti. Ancak Tesla servisindeki uzmanlar, herhangi bir sorun tespit edememişti. Bu nedenle daha sonradan kazaya karışacak olan Tesla Model X, herhangi bir işlem yapılmadan sahibine teslim edilmişti.

U.S 101 karayolunun aynı bölgesinde, en az beş kazanın yaşandığı bildiriliyor. Yapılan açıklamalara göre bu kazaların olmasının esas nedeni, yol üzerinde bulunan beton bloklar. İlginç bir şekilde hem Apple mühendisinin yaptığı kazadan önce hem de sonra, aynı beton bloklara çarpan araçlar oldu. Ancak Tesla Model X'te otonom sürüş özelliği olmasına rağmen bu beton bloğa 117 kilometre hızla nasıl çarptığı konusu, henüz aydınlanmadı.

ABD'nin Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu, 25 Şubat'ta bir toplantı düzenleyecek ve bu toplantı kapsamında bir kişinin hayatına mal olan bu trafik kazasının nasıl gerçekleşmiş olabileceğini görüşecek. Bu toplantının, Apple mühendisinin yaşamına mal olan kazayı aydınlatacağı belirtiliyor.