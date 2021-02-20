Tesla'nın geçtiğimiz yıl evlere kurmaya başladığı güneş panellerinin kar yağdığında nasıl bir avantaj sunduğu, yayınlanan bir videoda gösterildi. Panellerle kaplı olan çatı, yoğun kar yağışına rağmen tüm karı üstünden atmayı başardı.

Elektrikli otomobil devi Tesla, yalnızca otomobiller aracılığıyla elektrikli enerjiyi yaygınlaştırmıyor. Şirket, evlerin çatılarını güneş panelleriyle kaplayarak da alternatif enerji yolları sunuyor. Biraz sekteye uğrayan bu proje geçtiğimiz yıl özellikle ABD'de evlerde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamıştı.

Tesla'nın "Solar Roof" ismini verdiği hizmetinden faydalanmak isteyenler ise bir konudan dolayı kararsız kalabiliyorlardı. Çatının üzeri kış aylarında karla kapladığında paneller nasıl iş görecekti? Tesla'nın bunun için geliştirdiği çözüm ise bir Solar Roof kullanıcısı tarafından yayınlanan videoda canlı olarak gösterildi.

Komşu çatılar bembeyaz kalırken Tesla'lı çatı siyahlığını korudu:

Jason Lassen isimli Solar Roof kullanıcısı, evinin çatısını Tesla'nın güneş panelleriyle donatmıştı. Kendisi karın geleceğini anlayınca video çekmeye başlayarak kar anında ve kar sonrasında çatının ne halde olduğunu gösterdi. Kar yağarken bile diğer evlerin çatıları bembeyaz olurken güneş panellerinin bulunduğu çatının bazı bölümlerinde kar birikmedi.

Öte yandan gece süren kar yağışının ardından gündüz ortaya çıkan manzaraysa Tesla'nın başarısını ortaya koydu. Evin çatısı, ufak tefek yerler haricinde hiçbir yerinde kar bulundurmuyordu. Komşu evlerin çatıları tüm karı üstünde bulundurmaya devam ederken Tesla'nın panelleri, üzerindeki karı gece boyunca aşağı atmıştı.

Tabii bunun en büyük nedeni ise Tesla panellerine has bir özellik değil, çoğu güneş panelinde bulunan ve bir nevi doğal olan bir özellikti. Güneş panelleri, üstüne kar yağdığı zamanlarda ısı üreterek bu karın kaymasına yardımcı olabiliyorlar. Fakat Tesla'nın bu haberimize konu olmasının nedeni güneş panellerinin evin tüm çatısını kaplaması ve bu çatının kardan neredeyse tamamen arınmış olmasıydı.

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