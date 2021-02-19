Japon elektronik üreticisi Panasonic, durduk yere gaz çıkaran ve bebek gibi konuşan sevimli ev robotu Nicobo'yu tanıttı. Yaklaşık 360 dolardan sınırlı sayıda ön siparişe açılan robotların tamamı tükendi.

Japonya merkezli elektronik eşya üreticisi Panasonic, Toyohashi Teknoloji Üniversitesi Michio Oka Laboratuvarı iş birliğiyle geliştirilen sevimli ev robotunu tanıttı. Nicobo adı verilen ve bazı ilginç özelliklere sahip olan bu sevimli robot, genel anlamda bir kediyi andırıyor ve canı sıkılınca gaz çıkarıyor.

Her ne kadar 'kedi robot' dense de Nicobo, daha çok üzerine çorap geçirilmiş bir top gibi görünüyor. Japon firma, kendi kitle fonlama platformu üzerinden ön siparişe açılan bu robotlardan yalnızca birkaç yüz adet üretmeyi planlıyor. 360 dolardan satışa sunulan cihazlardan birini satın almayı başarırsanız da yazılım güncellemesi gibi şeyleri almak için ayda yaklaşık 10 dolar ödeme yapmanız gerekiyor.

Panasonic'in sevimli ev robotu: Nicobo

Nispeten gelişmiş bir teknolojiyle donatılan Nicobo, bu sayede kullanıcıların tepkilerini algılayıp ona göre yanıt verebiliyor. Üzerinde bulunan sensörler sayesinde onu okşadığınızı anlayabilen ev robotu, aynı zamanda kuyruğunu sallayabiliyor, gözleriyle basit duyguları ifade edebiliyor ve kendi çevresi etrafında dönebiliyor.

Sesli iletişime de geçebilen Nicobo, kedilerin aksine mırıldanmak yerine bozuk cümleler kuruyor ve Japonya'da "katakoto" olarak bilinen bebek konuşmaları yapabiliyor. Onu en ilginç kılan yanıysa durduk yere gaz çıkarabilmesi. Bu özellik, tamamen rastgele zamanlarda çalışmakla birlikte Nicobo'ya gerçek bir evcil hayvan havası katıyor.

Japonya dışında bile büyük ilgi uyandıran Nicobo için planlanan üretim sınırı 320 birim ve 360 dolarlık etiket fiyatına rağmen tüm robotların çoktan satıldığını belirtelim. Ayrıca yukarıda da bahsettiğimiz üzere bir Nicobo'ya sahip olsanız bile akıllı telefon bağlantısı ve yazılım güncellemeleri gibi şeyler için aylık 10 dolarlık ödeme yapmanız gerekiyor.