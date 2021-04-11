En büyük kripto para borsalarından Binance'in kendi kripto para birimi olan BNB, son bir buçuk yılda değerini neredeyse 1000'e katladı. BNB fiyatı 500 doları geçerek tüm zamanların rekorunu da kırmış oldu.

Kripto para piyasası her geçen gün daha da kalabalık hale geliyor ve hemen her hafta yeni bir kripto para ya da DeFi ürünü piyasaya çıkıyor. Bu kripto paraların küçük bir kısmı ise çok ciddi artışlar sağlayıp kullanıcılarına ciddi bir kazanç elde etme fırsatı veriyor.

En büyük kripto para borsalarından olan Binance de kendi kripto parası olan BNB'yi kullanıcılarının hizmetine sunmuştu. Büyük ilgi gören BNB, platform kullanıcılarının adeta gözdesi haline geldi. Bu da BNB fiyatlarının dramatik şekilde artmasını sağladı.

1,5 yılda 1000 katı

Son dönemin en çok kazanç getiren kripto paraları arasında yer alan Binance Coin (BNB) yükselişini devam ettiriyor. Nisan ayının başında önemli bir atılım gerçekleştiren BNB, özellikle platform içinde kullanımda sağladığı avantajla hemen her yatırımcının portföyünde kendisine yer bulmayı başarmıştı.

Binance Coin bugün 500 doları aşarak yeni bir ath (all time high - tüm zamanların zirvesi) belirlemeyi başardı. Çok düşük bir noktadan satışa çıkan BNB, 29 Mart'ta ise 263 dolardan işlem görüyordu. O günden bu yana %82, son 7 günde ise %53 artış gösterdi. BNB'nin son bir yıldaki artışı ise %3485 oldu, yani değeri yaklaşık 350 katına çıktı.

Üstelik BNB'nin yolculuğu bu kadarla da sınırlı kalmayabilir. Zira BNB'nin kurucusu CZ, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Coinleri yaktığınızda sonsuza kadar dolaşımdan kaldırmış olursunuz. Kalan coinlerin değerini yükseltir.

BNB yakımı birkaç gün içinde!

Yatırım tavsiyesi değildir!"

ifadelerini kullanmıştı. Haliyle piyasa şu anda bu ihtimali fiyatlandırmıyorsa, coin yakımı sonrasında fiyatlar daha da artabilir. Sonuçta temel işletme yaklaşımlarına göre talep aynı iken arz azalırsa, yani bir mal azalırken talep azalmazsa fiyat artar, tıpkı ekran kartlarındaki gibi. Tabi ki bu da yatırım tavsiyesi değildir.

Bakalım ilerleyen günlerde BNB bize nasıl bir değişim gösterecek.